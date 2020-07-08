مندوب تونس في مجلس الأمن: تعطل المسار السياسي في ليبيا تهديد للسلم

قال نور الدين الرى وزير خارجية تونس، إنه يجب دفع الأطراف لتجاوز الازمة ووضع حد للصراع وتحقيق تسوية سياسية شاملة داخل ليبيا.





وأضاف نور الدين الرى في كلمته في جلسة مجلس الأمن حول تطور الأوضاع في ليبيا، قائلا: "تونس حريصة على تقديم التسهيلات والمساعدات التي تمكن البعثة الأممية في ليبيا من تأدية مهامها".





وتابع:" تعطل المسار السياسي في ليبيا تهديد للسلم والأمن في المنطقة، ويتطلب منا تضافر كل الجهود ودعم المبادرات القابلة للتنفيذ للتوصل إلى حل دائم وشامل في الازمة برعاية الامم المتحدة وفق الاطر المتفق عليها ليبيا".





وأكمل:" نشير إلى أهمية اعتماد حل سياسي ليبي ليبي وفق آليات الحوار مثل ما تضمنه كافة قرارات مجلس الأمن".



