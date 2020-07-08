الأمم المتحدة تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء وجود مرتزقة أردوغان بليبيا

في جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا، اعتبر الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش، أن الـأمور باتت خارج السيطرة ، داعيا الى تحرك عاجل لحماية المصالح الليبية من الضياع، في ظل وجود مرتزقة من تركيا يزيدون الأمور اشتعالا وتدهورا، وفق ما ذكرت وسائل اعلام متفرقة.









وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ان التصعيد والتوتر في ليبيا يعرقلان جهود الحل السياسي في هذا البلد المضطرب.





وأضاف " ندعو المجتمع الدولي للعمل على رفع المعاناة عن الشعب الليبي".









وأكد جوتيرس على النقاشات الحالية تركز على ضرورة خروج المرتزقة من الأراضي الليبية، معتبرا ان التدخلات الأجنبية في ليبيا وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.









كما اعتبر وزير خارجية ألمانيا ان الحل في ليبيا لن يكون سهلا ولكن يجب مواصلة العمل لتحقيق الاستقرار.





ودعا وزير الخارجية في الاتحاد الألماني هيكو ماس، المجتمع الدولي إلى التحرك لحل الصراع الدائر في ليبيا.





وتواصل تركيا العبث بأمن ليبيا وتقوم بدعم مليشيات الوفاق بالمرتزقة والأسحلة في انتهاك مستمر للقرارت الدولية.



