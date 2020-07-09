AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

اليابان تفكر في تخفيف القيود على سفر الرياضيين الأوليمبيين في طوكيو

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:24 ص
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
 ذكرت عدة مصادر مطلعة أن اليابان ستبحث تخفيف القيود على سفر الرياضيين من الخارج خلال أولمبياد طوكيو وأولمبياد المعاقين العام المقبل في محاولة لعقد دورة الألعاب الصيفية حتى لو لم يكن جائحة فيروس كورونا العالمية تحت السيطرة تماما بحلول ذلك الوقت.

وقالت المصادر إن الحكومة اليابانية ترى أنه من الضروري وضع نظام يسمح للرياضيين والأطراف ذات الصلة بدخول اليابان في حالة منع وضع الفيروس الحكومة من رفع حظر الدخول إلى دول ومناطق معينة.

يذكر أن دورة ألعاب طوكيو كان من المقرر إقامتها في الأصل هذا الصيف ولكن تم تأجيلها في مارس الماضي بسبب الوباء. وكان من المتوقع أن تشهد الأولمبياد مشاركة حوالي 11000 رياضي من أكثر من 200 دولة ومنطقة، حيث أشارت اللجنة المنظمة للألعاب إلى أنها لا تعتزم تقليص المسابقات.

وبحسب المصادر، فإن القسم الاقتصادي في أمانة الأمن القومي، وهي وحدة تنسيق للسياسات الدبلوماسية والأمنية في اليابان، ستشرف على المناقشة.
ومن المرجح أن يُطرح هذا الموضوع في سبتمبر المقبل في اجتماع لمناقشة الإجراءات المضادة للفيروس التي يحضرها مسؤولون من الحكومة المركزية واللجنة المنظمة للألعاب وحكومة مدينة طوكيو.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طوكيو تلغي تحذيرها بشأن ارتفاع عدد الإصابات بـ «كورونا»

3 أسابيع دون استقبال مصاب.. غلق مستشفى عزل بالشرقية لعدم وجود حالات كورونا جديدة ..فيديو

والدتهما مريضة كورونا.. مشرف على ولادة توأم: الطفلان لم يكونا مصابين ..فيديو

بلد المسنين لم تطبق الحظر.. كيف نجت اليابان من جائحة كورونا؟

ترشيحاتنا

أخلوا بالاتفاق.. إسلام صادق: محمد عبد الغني مستاء من الزمالك بعد تغيير قيمة العقد

حدث ليلا.. اندلاع مواجهات عنيفة بين متظاهرين والجيش التونسي.. تعزيزات عسكرية تغادر معيتيقة نحو قاعدة الوطية.. أب يقتل طفلته ضربا بالحزام.. ووفاة أشهر جنرالات إيران في حرب الخليج الأولى

5 ملفات شائكة في الأهلي تنتظر كلمة الحسم من فايلر

قطة تتظاهر بالموت لترى رد فعل صاحبها.. صور

الفلاحين: خروف العيد يصل إلى 5000 جنيه.. والعجل يبدأ من 18000

شبح يطارد طفلا يوميا ويطلب طلبات غريبة منه

AdvertisementS

خلل خطير.. سقوط طائرة رئيس أركان إسرائيل

الأهلي يعلن رسميًا ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون

أب يقتل طفلته ضربا بالحزام بعد رفعها صوتها أثناء التحدث إليه

الكويت.. موقف إنساني من كفيل شهيد لقمة العيش عادل حلمي

تونس.. اندلاع مواجهات عنيفة بين متظاهرين والجيش ..شاهد

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يكشف مفاجأة مرتضى منصور اليوم.. وتعليق محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

مايوه نيرمين الفقى وفستان رانيا يوسف.. أبرز إطلالات النجمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع

في ذكرى رحيل عبد المنعم مدبولي.. عاش بالسرطان 25 عاما ومات بمرض آخر

بصورة لكل منهما بمفرده.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يثيران الجدل من جديد

عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.. نجوم الفن في الساحل الشمالي.. صور

أخبار الفن.. ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى يثيران الجدل.. والنجوم غير ملتزمين بالإجراءات الاحترازية فى الساحل الشمالى

بعد ظهور وجهه في كاميرات المراقبة.. القبض على شاب حاول التحرش بسيدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. أصالة ومايا دياب يتألقن بالأسود على إنستجرام

مايوه نيرمين الفقى وفستان رانيا يوسف.. أبرز إطلالات النجمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع

على الموضة وملفتة.. 15 صورة تبرز أناقة ريم سامي فى عيد ميلادها