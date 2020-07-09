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رياضة

الزمالك يخوض تدريباته على مجموعتين.. اليوم

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:01 ص
تدريبات الزمالك
تدريبات الزمالك " أرشيفية"
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم، الخميس.

يأتي هذا على مجموعتين على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي الأبيض وذلك قبل الانتظام في معسكره المغلق.

ومن المقرر أن يتوجه فريق الزمالك عقب المران إلى مدينة برج العرب بالإسكندرية من أجل بدء معسكره الذي سيستمر لمدة أسبوعين.

وأبلغ الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اللاعبين، بخوض المجموعة الأولى لتدريبها في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا.

 بينما ستخوض المجموعة الثانية للفريق الأبيض تدريباتهم في الثامنة والنصف.
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