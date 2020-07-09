نشرة مرور الجيزة.. أماكن الزحام الصباحية في الشوارع والميادين

شرحت مصادر، الحالة المرورية الصباحية اليوم الخميس على شوارع وميادين الجيزة.





وظهرت كثافات مرورية متحركة على محور 26 يوليو أعلى مناطق ميدان لبنان بإتجاه المهندسين، وكذلك بطء في حركة المرور أعلى مناطق ميت عقبة بالاتجاهين.





كما يشهد شارع الهرم بطء في الحركة المرورية في القادم من الطالبية والمريوطية بإتجاه ميدان الجيزة.





وظهرت كثافات مرورية مرتفعة بمناطق ميدان الجيزة وشارع مراد وأعلى كوبري الجيزة المعدني.





فيما ظهرت كثافات مرورية على كورنيش النيل بمناطق الكيت كات وإمبابة بإتجاه الدقي، مع استقرار في الحركة بمناطق البحر الأعظم وشارع النيل السياحي.





ويشهد شارع البطل أحمد عبدالعزيز بطء في الحركة المرورية بالاتجاهين مع استقرار حركة المرور في شارعي جماعة الدول العربية وأحمد عرابي.



