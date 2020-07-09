AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

106 أعوام .. تعافي معمرة سعودية من فيروس كورونا

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:00 م
سيدة مسنة
سيدة مسنة
Advertisements
مـيـــس رضــا

سجلت حالة مسنة لسيدة سعودية  تخطت المائة عاما من عمرها تعافيا من فيروس كورونا بعد إصابتها هى وعائلتها ،لتبث تفاؤلا كبيرا بين الحالات  المصابة من الفئات كبيرة السن.

 

اقرأ أيضاً:-

الصحة السعودية توضح الفرق بين الحجر والعزل المنزلي

بعد تسجيل ٣٠٣٦ حالة جديدة.. السعودية تتخطي حاجز الـ ٢٠٠ الف إصابة بفيروس كورونا

والحالة  تعود لسيدة معمرة من الطائف بلغت عامها السادس بعد المائة من فيروس كورونا، وغادرت العزل بمجمع الملك فيصل الطبي.

 

ومكثت السيدة المئوية وهي من قبيلة جدارة بمركز بني سعد جنوبي الطائف في العزل بالمجمع الطبي 21 يوما مع ابنها البالغ 70 عاما، وابنتها ذات 60 عاما، وأحفادها المصابين بأمراض مزمنة، وغادروا جميعا المركز عقب التأكد من شفائهم.

 

وأكد أحد أحفادها، على أن جدته أصيبت بالفيروس عن طريق المخالطة، ولم يعرف مصدر إصابتها.

 

وتأتي السعودية بالمركز الأول عربيا والـ14 عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بكورونا، إذ سجلت 220144 إصابة، و2059 حالة وفاة.

 

وأعلنت وزارة الصحة السعودية  (الأربعاء) عن تسجيل 3036 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

 

ويأتي ذلك في الوقت الذي رصدت الوزارة فيه أيضا3211 حالات تعافٍ إضافية، و42 حالة وفاة جديدة.


وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ ظهور أول حالة في السعودية بلغ 220.144 حالات، من بينها 60.035 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2263 حالة حرجة.

 

كما بلغ إجمالي حالات التعافي 158.050 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2059 حالة وفاة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظة سعودية تسجل أول إصابة بكورونا.. تعرف عليها

السعودية تسجل 1344 إصابة جديدة و7 وفيات بفيروس كورونا

تعرف على أقل مدن السعودية تسجيلا للإصابات بكورونا

تبلغ من العمر 100 عام.. معمرة بريطانية تهزم كورونا

تحذير خطير من الصحة السعودية بشأن كورونا

ارتفاع وفيات السعودية بـ كورونا لـ 225 حالة

ترشيحاتنا

بحس إننا بقينا شبه بعض.. شاهد رانيا محمود ياسين برفقة محمد رياض

صديقتي العزيزة.. رانيا محمود ياسين بصحبة نرمين الفقي

الحكومة: إزالة ١٥٠ ألف مخالفة بناء وإحالة ٥٩٣٧ حالة للنيابة العسكرية

بعد تصديق الرئيس.. السجن وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة منع دفن الموتى

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يكشف مفاجأة مرتضى منصور اليوم.. وتعليق محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

محاولات للصلح مع الأهلي.. شوبير: انضمام حسام عاشور إلى الزمالك لن يكون مفاجأة

AdvertisementS

خلل خطير.. سقوط طائرة رئيس أركان إسرائيل

لقرب حلول عيد الأضحى.. تقديم موعد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن يوليو وأغسطس وسبتمبر

بينها اتفاقيتان مع الصين ولاتفيا.. الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية

الكويت.. موقف إنساني من كفيل شهيد لقمة العيش عادل حلمي

الأهلي يعلن رسميًا ضم طاهر محمد طاهر من المقاولون

مايوه نيرمين الفقى وفستان رانيا يوسف.. أبرز إطلالات النجمات المثيرة للجدل خلال الأسبوع

محاولات للصلح مع الأهلي.. شوبير: انضمام حسام عاشور إلى الزمالك لن يكون مفاجأة

تونس.. اندلاع مواجهات عنيفة بين متظاهرين والجيش ..شاهد

الأهلي يوافق على تمديد إعارة أزارو للاتفاق السعودي .. وطلب المغربي يعطل الإعلان الرسمي

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يكشف مفاجأة مرتضى منصور اليوم.. وتعليق محمد صلاح عقب تألقه أمام برايتون

في ذكرى رحيل عبد المنعم مدبولي.. عاش بالسرطان 25 عاما ومات بمرض آخر

وسط إجراءات احترازية مشددة.. بدء امتحانات التفاضل والتكامل للثانوية الأزهرية فى البحيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 تأثيرات.. علاقة فيروس كورونا بالتلف الدماغي

أسهل الطرق لإدارة مستويات السكر في الدم

بـ فستان واسع منقوش .. شمس الكويتية في إطلالة جديدة