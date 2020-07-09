106 أعوام .. تعافي معمرة سعودية من فيروس كورونا

سجلت حالة مسنة لسيدة سعودية تخطت المائة عاما من عمرها تعافيا من فيروس كورونا بعد إصابتها هى وعائلتها ،لتبث تفاؤلا كبيرا بين الحالات المصابة من الفئات كبيرة السن.

اقرأ أيضاً:-

الصحة السعودية توضح الفرق بين الحجر والعزل المنزلي

بعد تسجيل ٣٠٣٦ حالة جديدة.. السعودية تتخطي حاجز الـ ٢٠٠ الف إصابة بفيروس كورونا

والحالة تعود لسيدة معمرة من الطائف بلغت عامها السادس بعد المائة من فيروس كورونا، وغادرت العزل بمجمع الملك فيصل الطبي.

ومكثت السيدة المئوية وهي من قبيلة جدارة بمركز بني سعد جنوبي الطائف في العزل بالمجمع الطبي 21 يوما مع ابنها البالغ 70 عاما، وابنتها ذات 60 عاما، وأحفادها المصابين بأمراض مزمنة، وغادروا جميعا المركز عقب التأكد من شفائهم.

وأكد أحد أحفادها، على أن جدته أصيبت بالفيروس عن طريق المخالطة، ولم يعرف مصدر إصابتها.

وتأتي السعودية بالمركز الأول عربيا والـ14 عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بكورونا، إذ سجلت 220144 إصابة، و2059 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية (الأربعاء) عن تسجيل 3036 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ويأتي ذلك في الوقت الذي رصدت الوزارة فيه أيضا3211 حالات تعافٍ إضافية، و42 حالة وفاة جديدة.





وأوضحت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس منذ ظهور أول حالة في السعودية بلغ 220.144 حالات، من بينها 60.035 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، ومعظمها مطمئنة، منها 2263 حالة حرجة.

كما بلغ إجمالي حالات التعافي 158.050 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2059 حالة وفاة.