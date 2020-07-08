الصحة السعودية توضح الفرق بين الحجر والعزل المنزلي

أكدت وزارة الصحة السعودية أن هناك فرقا بين العزل المنزلي والحجر المنزلي حيث يكون الأول لمصابي فيروس كورونا ومن يكون لديه أعراض بغضّ النظر عن الفحص المخبري؛ بينما الحجر المنزلي يكون للمخالط لحالة مؤكدة، وليس لديه أعراض بغض النظر عن الفحص المخبري.





وكشفت وزارة الصحة السعودية في إنفوجراف لها عبر منصتها التوعوية "عش بصحة" علي موقع التدوينات القصيرة تويتر عن المدة الصحيحة للعزل والحجر الصحي ونهايتهما للمصابين بفيروس كورونا المستجد.





جاء ذلك في رد الوزارة علي استفسار حول أب أصيب بفيروس كورونا، وبعد سبعة أيام أصيب الابن، وظهرت عليه أعراض، فكم يوم يعزلان نفسيهما، وماذا عن بقية أفراد الأسرة، وكم يومًا يحجرون أنفسهم؟





وبيًنت الوزارة ردا علي السؤال قائلة: يعزل الأب نفسه من بداية الأعراض لمدة عشرة أيام؛ فيما يحجر بقية أفراد الأسرة أنفسهم لمدة ١٤ يومًا، أما الابن فيجب عليه البقاء في المنزل لمدة ١٠ أيام من ظهور الأعراض بغضّ النظر عن فترة العزل الأصلية وهي ١٤ يومًا؛ مؤكدة أن إنهاء العزل لمن ظهرت عليه أعراض يكون بشرط زوال تلك الأعراض لمدة ٣ أيام.