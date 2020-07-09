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حوادث

بقرار من النائب العام.. نقل مقار 3 نيابات مرور

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:16 م
صدى البلد
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محمد عبدالله
أصدر المستشار حماده الصاوي النائب العام، 3 قرارات حملت ارقام ( 1336، 1337، 1338)  لسنة ۲۰۲۰، والخاصة بنقل مقار بعض نيابات المرور.

حيث شملت القرارات نقل مقر نيابة مرور الشرطة الجزئية التابعة لنيابة مرور القاهرة الكلية - الى الطابق الأول - بمجمع وحدة تراخيص الشرطة الجديدة الكائن بجوار قسم القطامية - القاهرة الجديدة - محافظة القاهرة ، بدلا من مقرها الحالي.

كما تضمنت القرارات نقل مقر نيابة مرور الجيزة الجزئية التابعة لنيابة مرور القاهرة الكلية - إلى الطابق الثالث - بمبنى الادارة العامة لمرور الجيزة الجديد بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر خلف الإدارة العامة للمرور المركزي بجوار محطة مياه طريق الواحات- محافظة الجيزة، بدلا من مقرها الحالي.

كما شمل ايضا نقل مقر نيابة مرور الدقي الجزئية التابعة لنيابة مرور القاهرة الكلية - إلى الطابق الثالث - بمبنى الادارة العامة لمرور الجيزة الجديد بطريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر خلف الإدارة العامة للمرور المركزي بجوار محطة مياه طريق الواحات- محافظة الجيزة، بدلا من مقرها الحالي .

علي ان يعمل بهذه القرارات اعتبارا من ۲۰۲۰/۷/۱۱ و على الادارة العامة التفتيش القضائي للنيابة العامة ، و الإدارة العامة للنيابات تنفيذه كل فيما يخصه.

ياتي ذلك بعد الاطلاع على الدستور ،وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم ۱۵۰ لسنة 1950 وتعديلاته ،وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة ۱۹۷۲ وتعديلاته، ولصالح العمل.
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