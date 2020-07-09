بدون أي صعوبات.. انتهاء اليوم التاسع للامتحانات العملية للدبلومات الفنية بالبحيرة

أكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتظام سير امتحانات العملى للدبلومات الفنية في يومها التاسع بدون صعوبات، مشيرا إلى أداء 2415 طالباً وطالبة الامتحانات بنسبة حضور 100% ليومها التاسع من خلال 37 لجنة رئيسية بينها 25 لجنة بالتعليم الصناعى و 25 بالزراعي و9 تجارى و 3 بالتجارة.

وأشار وكيل تعليم البحيرة في بيان، الخميس، إلى عدم تلقى غرفة العمليات اى مشاكل او صعوبات أعاقت سير الامتحانات وأنه تمت متابعة الامتحانات لحظة بلحظة من خلال ربط التعليم الفنى في الإدارات المختلفة بالتعليم الفنى بديوان المديرية المركزية من خلال شبكة التواصل الاجتماعي بين الإدارات التعليمية والمديرية المركزية للاطمئنان على سير الامتحانات.

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لافتا الى تأمين اللجان بالكامل من خلال تفعيل بروتوكول مع مديرية الأمن للتامين خارج اللجان وفي محيطها وان جميع الإمتحانات انتهت في موعدها المحدد وفقًا للجداول المعلنة .

يذكر ان اجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الدبلومات الفنية هذا العام يبلغ 54801 طالب وطالبة بمختلف النوعيات ( صناعى - زراعى – تجارى – تعليم مزدوج – إعداد مهنى – نظام الخمس سنوات ).

