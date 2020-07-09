AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

بدون أي صعوبات.. انتهاء اليوم التاسع للامتحانات العملية للدبلومات الفنية بالبحيرة

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:48 م
امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية
Advertisements
جمالات الدمنهورى

أكد الدكتور محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انتظام سير امتحانات العملى للدبلومات الفنية في يومها التاسع بدون صعوبات، مشيرا إلى أداء 2415  طالباً وطالبة الامتحانات بنسبة حضور 100%  ليومها التاسع  من خلال 37 لجنة رئيسية  بينها 25 لجنة بالتعليم الصناعى و 25 بالزراعي و9 تجارى و 3 بالتجارة.  

وأشار وكيل تعليم البحيرة في بيان، الخميس، إلى عدم تلقى غرفة العمليات اى مشاكل او صعوبات أعاقت سير الامتحانات وأنه تمت متابعة الامتحانات لحظة بلحظة من خلال ربط التعليم الفنى في الإدارات المختلفة بالتعليم الفنى بديوان المديرية المركزية من خلال شبكة التواصل الاجتماعي بين الإدارات التعليمية والمديرية المركزية للاطمئنان على سير الامتحانات.

اقرأ أيضًا:


لافتا الى تأمين اللجان بالكامل من خلال تفعيل بروتوكول مع مديرية الأمن للتامين خارج اللجان وفي محيطها وان جميع الإمتحانات انتهت في موعدها المحدد وفقًا للجداول المعلنة .

يذكر ان اجمالى عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الدبلومات الفنية هذا العام يبلغ 54801 طالب وطالبة  بمختلف النوعيات ( صناعى -  زراعى – تجارى – تعليم مزدوج – إعداد مهنى – نظام الخمس سنوات ).

بدون أي صعوبات.. انتهاء اليوم التاسع للامتحانات العملية للدبلومات الفنية بالبحيرة
بدون أي صعوبات.. انتهاء اليوم التاسع للامتحانات العملية للدبلومات الفنية بالبحيرة
بدون أي صعوبات.. انتهاء اليوم التاسع للامتحانات العملية للدبلومات الفنية بالبحيرة
بدون أي صعوبات.. انتهاء اليوم التاسع للامتحانات العملية للدبلومات الفنية بالبحيرة
بدون أي صعوبات.. انتهاء اليوم التاسع للامتحانات العملية للدبلومات الفنية بالبحيرة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تغيب 555 من طلاب الثانوية العامة بالبحيرة عن امتحان اللغة العربية اليوم

وسط إجراءات وقائية.. انتظام امتحانات الدبلومات الفنية بالبحيرة.. صور

غياب 71 طالبا وطالبة عن امتحان الديناميكا في البحيرة

إصابة 10 طلاب بمغص وإغماءات أثناء الامتحانات بالبحيرة

انتظام سير امتحانات العملي للدبلومات الفنية بالبحيرة بنسبة حضور 100%

انتهاء 6440 طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية من الامتحانات العملية اليوم بالبحيرة..صور

ترشيحاتنا

تحارب كورونا.. استشاري تغذية: المانجو سلاح مذهل لتقوية المناعة "فيديو"

النقض تؤيد المؤبد لـ محمد بديع و5 آخرين في أحداث مكتب الإرشاد

النقض تؤيد إعدام قاتل نيفين لطفي رئيس مجلس إدارة فيصل الإسلامي

بشرى سارة للمصريين.. تخطينا ذروة كورونا ومعدل أرقام الإصابات في انخفاض

حفاظا على سلامة المواطنين.. حظر استخدام الطائرات الورقية على كورنيش الإسكندرية

وزير التعليم يكشف الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بمدرسة الطاقة النووية بالضبعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوف شولدر .. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

بعد تصدرها التريند .. 5 فساتين جريئة لـ فوز الفهد

بـ توب أبيض .. منة فضالي تبرز جمالها بإطلالة كاجوال