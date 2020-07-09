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فن

سبب صادم.. كورتني كارداشيان تتحدث عن انسحابها Keeping up with kardshians

الخميس 09/يوليه/2020 - 02:56 م
كورتني كارداشيان
كورتني كارداشيان
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شروق ابراهيم
تحدّثت نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان لأول مرة في وسائل الإعلام عن سبب انسحابها من المسلسل الشهير  keeping up with kardshians . 

وقالت كورتني كارداشيان في حوار صحفي: "أصور المسلسل منذ 14 عاما وأصبحت اشعر بالإرهاق بسبب المجهود الذي أبذله اضافة لذلك اصبحت ارى هذا العمل بمثابة البيئة السامة". 

وكشفت حلقات من الموسم الـ 18 من مسلسل  Keeping up with kardshians عن وجود خلافات بين كورتني وشقيقتها كيم وكلوي كارداشيان، غير ذلك ان كورتني اصبح لديها مشاريع اكثر اهمية عن المسلسل الواقعي الذي يرصد تفاصيل في حياة نجمات عائلة كارداشيان.

يركز مسلسل Keeping up with kardshians على الأخوات كورتني ، كيم ، والدتهما كريس كارداشيان وأخواتهن الغير شقيقات كيندال وكايلي جينر.  كما يضم والدهم المتحول جنسيًا كاتلين جينر ، والأخ روب كارداشيان.

 وهناك أيضًا ظهور احباء الكارداشيانز ، بما في ذلك حبيب كورتني السابق سكوت ديسك وزوج كيم الحالي كانييه ويست وزوج كلوي السابق وخطيبة روب السابقة بلاك شاينا.
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