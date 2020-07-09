عذبتني وكانت قاسية.. تفاصيل جديدة في قضية جوني ديب وآمبر هيرد

في اليوم الثالث لقضية التشهير التي رفعها النجم العالمي جوني ديب، ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية، والتي من جانبها تساند زوجته السابقة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، خرجت قصص جديدة.









وروى جوني ديب، خلال الجلسة عن موقف قاس فعلته آمبر هبرد خلال فترة خطوبتهما وقبل الزواج عندما سافرت معه إلى الجزيرة التي يمتلكها، حيث يتلقى علاجه من إدمان أحد أنواع المخدرات، مشيرا إلى أنها كان تحجب عنه الأدوية التي تحاول الممرضة إعطاءها له.









وأكد أن تصرف آمبر هيرد جعله يبكي ويتلوى من الوجع على الأرض وشعوره بالآلام في المعدة قائلا: "من أقسى التصرفات التي فعلتها آمبر هيرد".









ورفع جوني ديب دعوى قضائية ضد صحيفة "ذا صن" البريطانية ورئيس تحريرها بعدما وصفوه بالزوج الخافق في مقال رأي، وأنه تعدى بالضرب على زوجته الممثلة الأمريكية آمبر هيرد بسبب إدمانه المخدرات.









وشهدت الصراعات القضائية بين النجم العالمي جوني ديب وزوجته السابقة الممثلة الأمريكية آمبر هيرد، تطورات جديدة وصلت إلى حد اتهامها بالخيانة الزوجية.