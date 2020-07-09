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رياضة

متى يرفع ليفربول درع الدوري الإنجليزي بعد تتويجه باللقب رسميا

الخميس 09/يوليه/2020 - 06:11 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حصد فريق ليفربول، لقب الدوري الإنجليزي- لأول مرة منذ 30 عامًا- بعد نجاحه في التوقف على حامل اللقب آخر عامين مانشستر سيتي وتوسيع الفارق إلى 23 نقطة في الصدارة.

ومن المقرر أن يتسلم فريق ليفربول كأس بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والميداليات الخاصة عقب انتهاء مباراته الأخيرة على ملعب "أنفيلد"، يوم 22 من شهر يوليو الجاري ضد تشيلسي.

وستكون مباراة نادي ليفربول ضد تشيلسي هي الأخيرة على ملعب أنفيلد في الأسبوع 37 من عمر الدوري الإنجليزي.

ويريد فريق ليفربول تحطيم الرقم القياسي التاريخي المسجل باسم فريق مانشستر سيتي عندما حقق لقب البريميرليج في موسم 2017-2018 برصيد 100 نقطة.

ويحتل نادي ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 92 نقطة، وهو حسم أمر التتويج بلقب البريميرليج قبل نهايته بالفعل.




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