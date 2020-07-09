متى يرفع ليفربول درع الدوري الإنجليزي بعد تتويجه باللقب رسميا

حصد فريق ليفربول، لقب الدوري الإنجليزي- لأول مرة منذ 30 عامًا- بعد نجاحه في التوقف على حامل اللقب آخر عامين مانشستر سيتي وتوسيع الفارق إلى 23 نقطة في الصدارة.





ومن المقرر أن يتسلم فريق ليفربول كأس بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز والميداليات الخاصة عقب انتهاء مباراته الأخيرة على ملعب "أنفيلد"، يوم 22 من شهر يوليو الجاري ضد تشيلسي.

وستكون مباراة نادي ليفربول ضد تشيلسي هي الأخيرة على ملعب أنفيلد في الأسبوع 37 من عمر الدوري الإنجليزي.