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ثقافة

في زمن كورونا.. الكمامة لها الأولوية عن الكرافت في الأوبرا المصرية.. صور

الخميس 09/يوليه/2020 - 08:48 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
ظهرت الأوبرا المصرية فى ثوب جديد اليوم الخميس مع أول عودة لأنشطتها بعد توقف دام قرابة ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا.

من اعتاد الذهاب إلى الأوبرا خاصة حفلاتها على المسرح الكبير يجد الأمر مختلفا اليوم ..بما يتناسب مع الظروف الحالية فأول حفل جاء وسط الهواء الطلق على مسرح النافورة الذى تم إنشاؤه بشكل احترافى لكى يستوعب الحفلات الحالية وسط إجراءات احترازية شديدة.

وفور دخولك الأوبرا المصرية تجد بوابات للتعقيم ثم الكشف عن درجات الحرارة قبيل الدخول إلى المسرح.

وجاءت الكمامة متصدرة المشهد حيث يتم منع دخول أى شخص إلى المسرح بدون الكمامة والتي أصبح لها الأولوية الأولى فى الحضور.

ونجح رجال الأمن والعلاقات العامة وجميع العاملين فى أول حفل لعودة النشاط تحت إشراف دكتور مجدى صابر رئيس الأوبرا فى إخراج الاحتفالية بشكل لائق وتنظيم الحضور بما يضمن التباعد الاجتماعى بين الحضور.

وحضرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أول احتفالية بحضور عدد من قيادة الوزارة . وتفاعل الجمهور مع الاحتفالية التى تمثلت فى سهرة طربية على مسرح النافورة الخارجى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى واحيها نخبة من نجوم الأوبرا هم مي فاروق ، احمد عفت ، صابرين النجيلي ، ياسر سليمان وعازف الكلارينيت محمد فوزى الذي يشارك لأول مرة وتضمنت باقة مختارة من أهم أعمال الموسيقى العربية التى شكلت جزءا من الوجدان الفنى للأمة.    
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