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أخبار العالم

اتفاق الصخيرات ليس مثاليا.. الخارجية المغربية: قلقون للغاية من تدهور الوضع في ليبيا

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:17 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الافتراضية على مستوى وزراء الخارجية، بشأن الوضع في ليبيا، إن المغرب قلق للغاية من التدهور المستمر للوضع في ليبيا، على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي والإنساني والذي لم يحد منه وباء فيروس فيروس كورونا.

وأعرب بوريطة عن خيبة أمله بسبب افتقار المجتمع الدولي للإرادة السياسية مطالبا بضرورة التحلي بالواقعية والبراجماتية في التعامل مع الوضع، معتبرًا أن تناسل المبادرات يأتي بنتائج عكسية.

وقال بوريطة: ليبيا ليست أصلا للتجارة الدبلوماسية والتدخلات الأجنبية لا تخدم مصالح ليبيا ولا تساعد الفرقاء الليبيين على الارتقاء فوق مصالحهم الخاصة إلى المصلحة المشتركة لجميع الليبيين" بحسب وسائل إعلام مغربية.

وِأشار وزير خارجية المغرب إلى أن اتفاق الصخيرات ليس مثاليا لكن لا يوجد بديل ملائم على الطاولة يجب تعديل مقتضياته وتحيينها من قبل الليبيين.

وشدد على أن ليبيا ليست مجرد بلد جار للمغرب بل دولة ذات تاريخ مشترك وروابط ومصالح ومصير واحد مع المغرب مؤكدا على أن "ليبيا ليست مجرد قضية دبلوماسية، بل إن استقرار المغرب وأمنه يرتبط بالوضع في ليبيا. 
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