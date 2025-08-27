قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي
عودة الأجواء المعتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتقلباته المفاجئة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
القاهرة الإخبارية: الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا بسبب تفاقم أزمة المجاعة
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان لتعزيز استقراره واستعادة التعافي الاقتصادي
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
محافظات

تزايد إقبال الناخبين على لجان إعادة "الشيوخ" في الوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إقبالًا متزايدا من المواطنين على مقار الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تجرى اليوم وغدًا.


وأظهرت الطوابير أمام لجان التصويت صورة حضارية لعرس ديمقراطي يجسد التزام أبناء الوادي الجديد بحقهم الدستوري، حيث شارك الناخبون من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية وعلى رأسهم الشاب، مؤكدين دعمهم لمسيرة الحياة النيابية في مصر، وتعزيزًا للمشاركة الشعبية وترسيخًا لقيم الديمقراطية بالمجتمع.

من جانبها، كثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية من جهودها لتأمين العملية الانتخابية وتوفير المناخ المناسب لإجرائها، مع تجهيز اللجان بكل المستلزمات والتسهيلات اللازمة، بما في ذلك توفير مظلات ومقاعد ومبردات مياه، فضلًا عن تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بكشوف المحافظة 194 ألفًا و350 ناخبًا وناخبة موزعين على لجنة عامة واحدة تضم 60 لجنة فرعية و60 مركزًا انتخابيًا، وسط أجواء يسودها النظام والانضباط.

وتأتي جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة الوادي الجديد في إطار استكمال الاستحقاق الدستوري الذي يهدف إلى تعزيز الحياة النيابية ودعم مشاركة المواطنين في صياغة مستقبلهم.

 ويُعد مجلس الشيوخ إحدى الغرفتين التشريعيتين للبرلمان المصري، حيث يضطلع بدور استشاري وتشريعي مهم، ويسهم في إثراء الحوار المجتمعي وصياغة السياسات العامة للدولة. 

وتشهد المحافظة حالة من الحراك الديمقراطي، مع استعدادات مكثفة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتيسير المشاركة أمام الناخبين. ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة لتعزيز قيم الديمقراطية، وضمان تمثيل عادل لكافة فئات المجتمع داخل الغرفة التشريعية الثانية.

الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد انتخابات جولة اعاده

