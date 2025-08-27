تزايد إقبال الناخبين على لجان إعادة "الشيوخ" في الوادي الجديد

شهدت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، إقبالًا متزايدا من المواطنين على مقار الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتي تجرى اليوم وغدًا.



وأظهرت الطوابير أمام لجان التصويت صورة حضارية لعرس ديمقراطي يجسد التزام أبناء الوادي الجديد بحقهم الدستوري، حيث شارك الناخبون من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية وعلى رأسهم الشاب، مؤكدين دعمهم لمسيرة الحياة النيابية في مصر، وتعزيزًا للمشاركة الشعبية وترسيخًا لقيم الديمقراطية بالمجتمع.

من جانبها، كثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية من جهودها لتأمين العملية الانتخابية وتوفير المناخ المناسب لإجرائها، مع تجهيز اللجان بكل المستلزمات والتسهيلات اللازمة، بما في ذلك توفير مظلات ومقاعد ومبردات مياه، فضلًا عن تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين بكشوف المحافظة 194 ألفًا و350 ناخبًا وناخبة موزعين على لجنة عامة واحدة تضم 60 لجنة فرعية و60 مركزًا انتخابيًا، وسط أجواء يسودها النظام والانضباط.

وتأتي جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة الوادي الجديد في إطار استكمال الاستحقاق الدستوري الذي يهدف إلى تعزيز الحياة النيابية ودعم مشاركة المواطنين في صياغة مستقبلهم.

ويُعد مجلس الشيوخ إحدى الغرفتين التشريعيتين للبرلمان المصري، حيث يضطلع بدور استشاري وتشريعي مهم، ويسهم في إثراء الحوار المجتمعي وصياغة السياسات العامة للدولة.

وتشهد المحافظة حالة من الحراك الديمقراطي، مع استعدادات مكثفة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وتيسير المشاركة أمام الناخبين. ويأتي ذلك ضمن توجه الدولة لتعزيز قيم الديمقراطية، وضمان تمثيل عادل لكافة فئات المجتمع داخل الغرفة التشريعية الثانية.