باستثمارات 600 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يتفقد مشروع مجمع صناعات الرمان المتكامل بالبداري.. وتوجيهات بالالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية

أجرى اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الصناعات الغذائية ومنتجات الرمان، الجاري إنشاؤه بالمنطقة الصناعية بالكوم الأحمر بمركز البداري، وذلك في إطار حرصه على متابعة المشروعات التنموية الكبرى بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

أكبر المشروعات الصناعية والزراعية الواعدة في الصعيد

ويعد المشروع، الذي يقام بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء أركان حرب شريف صالح، أحد أكبر المشروعات الصناعية والزراعية الواعدة في الصعيد، باستثمارات تصل إلى نحو 600 مليون جنيه، وعلى مساحة إجمالية تقدر بـ 40 فدانًا، تشمل المرحلة الأولى منها 10 أفدنة.

رافق المحافظ خلال جولته عدد من القيادات التنفيذية، بينهم عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البداري، والمهندس عصام عبد الظاهر وكيل وزارة الإسكان، والمهندس محسن محمود رئيس قطاع كهرباء جنوب أسيوط والمهندس ناجح عبد الرحمن رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، والمهندس عبد الرحيم أحمد وكيل وزارة الزراعة وعبد اللطيف فضالة رئيس مركز ومدينة ساحل سليم إلى جانب مسئولي الشركة المنفذة ومهندسي المشروع وعدد من منتجي الرمان.

تصنيع عصير الرمان والدبس والمنتجات المجففة

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى عرض تفصيلي حول معدلات التنفيذ في مختلف مكونات المشروع، والتي تضم خطوط إنتاج متطورة لتصنيع عصير الرمان، ودبس الرمان، والمنتجات المجففة وفق المعايير الدولية للجودة، فضلًا عن تفقده أعمال البنية التحتية، ولوحة توزيع الكهرباء الجاري إنشاؤها لخدمة المنطقة الصناعية واللوجستية المحيطة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة ومعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية خلال التنفيذ، مشددًا على أهمية التنسيق بين الجهات كافة لتسريع وتيرة العمل وضمان دخول المشروع الخدمة في التوقيتات المقررة.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مجال التصنيع الزراعي، إذ يستهدف رفع القيمة المضافة لمحصول الرمان الذي تشتهر به المحافظة وتتصدر إنتاجه على مستوى الجمهورية، مما يعزز من العائد الاقتصادي للمزارعين، ويفتح آفاقًا واسعة للتصدير وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

كما أعرب عن تفاؤله بأن يشكل المجمع الصناعي نموذجًا تنمويًا متكاملًا يربط بين الزراعة والصناعة، ويوفر مئات من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء أسيوط، مؤكدًا أن الدولة تمضي قدمًا نحو تحويل محافظات الصعيد إلى منصات جذب استثماري وصناعي واعدة.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الاستثمار في صعيد مصر، مشيرًا إلى أن المشروع سيكون إضافة قوية لخريطة المشروعات التنموية بالمحافظة، ونموذجًا رائدًا لتعزيز الصناعات التحويلية في قطاع الزراعة.