تعاون بين محافظة المنوفية وجامعة الدلتا التكنولوجية

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، الدكتور السيد عبد العظيم العجوز رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية الجديد ، تأتى تلك الزيارة في إطار بحث سبل التعاون وتعزيز الشراكة بين الجهاز التنفيذي للمحافظة والجامعات في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وشهد اللقاء ، بحث ومناقشة آليات التعاون في عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك ، والتوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات ، انطلاقا من دورها التعليمي ورسالتها المجتمعية بتحقيق الأهداف التنموية التي تقودها الدولة المصرية نحو بناء الإنسان المصري كونه أحد أهم المحاور والمرتكزات التي تتبناها الدولة.

وأعرب رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية عن تقديره لجهود محافظ المنوفية الملموسة بشتى القطاعات وسعيه نحو تحسين نوعية الخدمات وتحقيق إنجازات وتطوير شامل في كافة المجالات المتنوعة، فضلاً عن الدور الرائد والداعم للمؤسسات الجامعية كشريكاً فعالاً في تنفيذ الخطط التنموية وتقديم الدعم الكامل لخطط المؤسسات الجامعية والنهوض بمشروعاتها المستقبلية للارتقاء بالمنظومة التعليمية بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.