قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي
عودة الأجواء المعتدلة.. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وتقلباته المفاجئة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة من العلمين الجديدة
القاهرة الإخبارية: الوضع في قطاع غزة لا يزال كارثيا بسبب تفاقم أزمة المجاعة
الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر الكامل للبنان لتعزيز استقراره واستعادة التعافي الاقتصادي
الرئيس السيسي: يجب بذل كل جهد لضمان عدم المساس باستقرار لبنان وسلامته ووحدته
مساعدات شهرية والجمع بين معاشين.. مزايا لذوي الإعاقة طبقا للقانون
آخرهم سامح حسين.. "صدى البلد " تتابع الحالة الصحية للفنانين
مو صلاح يتألق في أحدث ظهور من داخل الملعب
أمينة النقاش لـ"صدى البلد": أطالب بإجراء تعديلات تمنح مجلس الشيوخ صلاحيات تشريعية.. والسلفيون حذفوا من الدستور كل شيء متعلق بفكرة مدنية الدولة المصرية
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل يمكن أن يطلب المالك الإخلاء فورًا؟
مصر مش بتسيب ولادها.. الإفراج عن أحمد عبد القادر ميدو في لندن.. ونواب: يؤكد دفاع الدولة عن أبناءها في أي مكان.. وأثبت عمالة الإخوان في الخارج
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تعاون بين محافظة المنوفية وجامعة الدلتا التكنولوجية

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
مروة فاضل

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، الدكتور  السيد عبد العظيم العجوز رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية الجديد ، تأتى تلك الزيارة في إطار بحث سبل التعاون وتعزيز الشراكة بين الجهاز التنفيذي للمحافظة والجامعات في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.

وشهد اللقاء ، بحث ومناقشة آليات التعاون في عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك ، والتوسع في دعم خطط التنمية بكافة القطاعات بالمحافظة وتنفيذ العديد من المشروعات الخدمية ذات النفع العام لتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات ، انطلاقا من دورها التعليمي ورسالتها المجتمعية بتحقيق الأهداف التنموية التي تقودها الدولة المصرية نحو بناء الإنسان المصري كونه أحد أهم المحاور والمرتكزات التي تتبناها الدولة.

وأعرب رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية عن تقديره لجهود محافظ المنوفية الملموسة بشتى القطاعات وسعيه نحو تحسين نوعية الخدمات وتحقيق إنجازات وتطوير شامل في كافة المجالات المتنوعة، فضلاً عن الدور الرائد والداعم للمؤسسات الجامعية كشريكاً فعالاً في تنفيذ الخطط التنموية وتقديم الدعم الكامل لخطط المؤسسات الجامعية والنهوض بمشروعاتها المستقبلية للارتقاء بالمنظومة التعليمية بما يتماشى مع تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية جامعة الدلتا التعاون

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط.. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

BYD

BYD تفوز بلقب أسرع سيارة كهربائية في العالم

قش الأرز

الشرقية تعلن إستقبال طلبات فتح مواقع تجميع قش الأرز وتوفير 227 معدة

أسعار السيارات

انخفاض جديد في أسعار السيارات الزيرو والمستعمل

BYD تفوز بلقب أسرع سيارة كهربائية في العالم

BYD
BYD
BYD

الشرقية تعلن إستقبال طلبات فتح مواقع تجميع قش الأرز وتوفير 227 معدة

قش الأرز
قش الأرز
قش الأرز

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات
مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات
مشروبات طبيعية تنظف شرايين القلب وتحميه من الجلطات

لمحبي الحيوانات الأليفة.. نصائح لتجنب الحساسية من القطط

نصائح لتقليل حساسية القطط
نصائح لتقليل حساسية القطط
نصائح لتقليل حساسية القطط

السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

