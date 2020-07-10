تربية فنية حلوان تبدأ امتحانات الفرق النهائية ..غدا السبت

حيث يلتزم العاملون بالزى الواقى، و "الفيس شيلد" والكمامات وتم الكشف على الطلاب أثناء الدخول والخروج من اللجان باستخدام الكواشف الحرارية، والتنبيه على ضرورة ارتداء الكمامة ثم تم تعقيمهم بالكامل باستخدام المطهرات والكحول وتم عبور الطلاب عبر بوابات التعقيم، والتى من ضمنها البوابة التى صنعها طلاب الكلية بالجهود الذاتية.









وقد نوهت إدارة الكلية على الطلاب من قبل على ضرورة الالتزام بالتعليمات الآتية داخل اللجان وهى:





ارتداء الكمامة إجباريا داخل اللجان





الالتزام باستخدام الأدوات الشخصية وعدم استعارة أى أدوات





الالتزام بحمل المطهرات الخاصة بكل طالب





منع التجمعات قبل وبعد الامتحان





الإبلاغ فى حال الشعور بأى أعراض للمرض





الالتزام بالتباعد والمسافات



