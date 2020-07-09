كورونا يهدد مستقبل 2 مليون أسرة | العاملون بالفراشة: نتمنى العودة للعمل وفقا لرؤية الدولة

رصد برنامج "كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON" تقريرًا عن العاملين في مجال "الفراشة"، وتضررهم من قرارات الحظر، وعدم العودة إلى عملهم حتى الآن.





وخلال التقرير، طالب أصحاب الفراشات بالعودة للعمل بعد توقفهم بسبب فيروس كورونا، حيث يصل عددهم لأكثر من 2 مليون مستفيد، بما في ذلك أسرهم.





وأعرب أصحاب الفراشات عن أملهم في العودة للممارسة مهنتهم بما تراه الدولة مناسبًا، وبما يتماشى مع إجراءات منع انتشار فيروس كورونا.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الخميس، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 22753 حالة حتى اليوم.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 950 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 53 حالة جديدة.





وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.













وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 79254 حالات من ضمنهم 22753 حالة تم شفاؤها، و 3617 حالة وفاة.







