الزمالك يبدأ احتفالاته داخل مقر النادي في ميت عقبة.. فيديو

انطلقت منذ قليل احتفالات نادى الزمالك، بلقب نادى القرن الحقيقى، فى بمقر النادي بجامعة الدول العربية.





يأتي الاحتفال على أضواء الشماريخ وأغنية زملكاوى، بعدما أكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، أنه قرر اعتماد يوم 9 من شهر يوليو، موعدا للاحتفال بلقب نادى القرن الحقيقي.





وعرضت اللجنة المكلفة بملف نادى القرن فى الزمالك تقرير خلال اجتماعها على مرتضى منصور، رئيس النادى، بعدما عقدت اللجنة اجتماعا شهد المناقشة حول تحضير عدد من المستندات الخاصة بالقضية قبل تصعيدها إلى المحكمة الرياضية الدولية للمطالبة بالحصول على حق النادى فى اللقب الأفريقى.



