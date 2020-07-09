ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الديك الرومى

تؤكد أن لحم الديك الرومي يحتوي على مادة يطلق عليها tryptophan تساعد في علاج الحساسية وآلام المفاصل وأن هذه المادة تولد بعد تحللها ناتجًا ثانويًا داخل الجسم. اكدت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري بنقابة البيطرين ان هناك دراسة





وأضافت ان الديك الرومي له فوائد متعددة ومختلفة نعرضها عليكم في الآتي:





يحمي من السرطانات .

يحفز نشاط الغدة الدرقية .

يحفز العمل في جهاز المناعة .

يحتوي على البروتين الذي يحمي العضلات ويكونها .

مناسب للحميات وذلك لقلة إحتواءه على الدهون .

يحتوي على الحديد الذي يمنع الإصابة بفقر الدم .

يساعد على إنتاج الطاقة في الجسم .

يقلل من إرتفاع سكر الدم لأصحاب مرضى السكري .

-الديك الرومي فوائد كثيرة فقد أشارت الدراسات إلى أنه الغذاء الأكثر فائدة بين لحوم الطيور.

يحتوي الديك الرومي على البروتين، والنياسين، وفيتامين «ب 6» و«ب 12»، والحديد، والسيلينيوم،

بالإضافة إلى الزنك.

وهو من أطرى اللحوم المحتوية على البروتين وأسهلها للهضم.

الديك الرومي من الأطعمة ذا خواص عالية جدا من الفائدة بالنسبة للإنسان:

يقاوم أمراض القلب

يقاوم السكري

يساعد على معالجة الإكتئاب

يساعد في حالات تصلب الأنسجة