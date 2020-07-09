متمسكون بوجود حل .. السباعى: نتمنى نتائج إيجابية فى مفاوضات سد النهضة

قال محمد السباعى، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الرى والموارد المائية، إن مصر متمسكة للوصول إلى إتفاق بشأن مفاوضات سد النهضة ، مشيرا إلى أنه يتم تجهيز سيناريوهات فنية من قبل وزارة الرى لتقريب وجهات النظر.





وأضاف "السباعى" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث ف مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي"، أن الوفدين الفنى والقانونى بشأن المفاوضات بذلا مجهودات كبيرة جدا، موضحا أن هذا ملف دولة وليس ملف جهة معينة.









وأكد أن جميع جهات الدولة بذلوا الكثير من الجهد بجميع الطرق الحوارية والدبلوماسية فى تقريب وجهات النظر، متمنيا بالوصول إلى نتائج إيجابية خلال اليومين القادمين.









وتابع أن اللجنة الفنية التى تولت بداية المفاوضات بين مصر والجانب الاثيوبي عام 2011 كان هناك لجنة دولية تولت تقييم وضع بناء سد النهضة من عام 2011 إلى عام 2013، وخرجت بتقرير يتضمن أن مازال هناك العديد والعديد من الدراسات لم تستكمل لبناء السد.









وأكد أن الجانب الاثيوبي مازال متمسكا ومتشددا على رأيه ولم يتحرك قيد أنملة، حيث انه تم تخطى الـ45 ساعة فى التفاوض مع إثيوبيا خلال السبعة أيام والبدء والإنتهاء فى نفس النقطة.









وأشار إلى أن مازال الجانب الاثيوبي متمسكا بمواقفه المتشددة وخصوصا بالجانب الفنى والقانونى، مما سيقلل بشكل كبير من الوصول إلى إتفاق، ورفضه أى نقاط خاصة متعلقة بفض النزاعات وإلزامية الإتفاقية فى حالة التوصل إليها.



