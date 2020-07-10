آيتن عامر تكشف سبب ذهابها لطبيب نفسي بسبب مسلسل فرصة ثانية.. فيديو

قالت الفنانة آيتن عامر ، إنها سعيد بعملها فى مسلسل فرصة ثانية الذي عرض في شهر رمضان الماضي، مع كوكبة من نجوم الفن، على رأسهم الفنانة ياسمين صبري موضحة أن السيناريست محمد سيد بشير هو أول من عرض عليها الدور.





وأضافت آيتن عامر، خلال حوارها على قناة النهار، أنها تعرفت على بشير فى مسلسل أيوب بطولة النجم مصطفى شعبان ومن بعدها بدأت الصداقة.





وأشارت إلى أن السيناريست محمد سيد بشير، فى بداية الحديث معها أكد أن هناك دور فى مسلسل، وان هذا الدور هو شرفي وسيكون لمدة 5 حلقات فقط.





ولفتت إلى أن المخرج مرقس عادل مخرج المسلسل، أتصل به هو الآخر، وأنها اقتنعت بالدور وقدمته بالشكل الذى ظهر.





وأوضحت أنها جلست مع أكثر من طبيب نفسي قبل الدخول فى التصوير، وأكدت أن مخرج مسلسل فرصة ثانية تعامل مع الدور بشكل مميز وظهر بهذا الشكل.



