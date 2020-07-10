AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

آيتن عامر تكشف سبب ذهابها لطبيب نفسي بسبب مسلسل فرصة ثانية.. فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:28 ص
آيتن عامر
آيتن عامر
Advertisements
البهي عمرو
قالت الفنانة آيتن عامر، إنها  سعيد بعملها فى مسلسل فرصة ثانية الذي عرض في شهر رمضان الماضي، مع كوكبة من نجوم الفن، على رأسهم الفنانة ياسمين صبري موضحة أن السيناريست محمد سيد بشير هو أول من عرض عليها الدور.

وأضافت آيتن عامر، خلال حوارها على قناة النهار، أنها تعرفت على بشير فى مسلسل أيوب بطولة النجم مصطفى شعبان ومن بعدها بدأت الصداقة.  

وأشارت إلى أن السيناريست محمد سيد بشير، فى بداية الحديث معها أكد أن هناك دور فى مسلسل، وان هذا الدور هو شرفي وسيكون لمدة 5 حلقات فقط.  

ولفتت إلى أن المخرج مرقس عادل مخرج المسلسل، أتصل به هو الآخر، وأنها اقتنعت بالدور وقدمته بالشكل الذى ظهر.

وأوضحت أنها جلست مع أكثر من طبيب نفسي قبل الدخول فى التصوير، وأكدت أن مخرج مسلسل فرصة ثانية تعامل مع الدور بشكل مميز وظهر بهذا الشكل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أيتن عامر: لم أتعرض للخيانة في حياتي .. وشخصيتي أقوى من ريهام "فرصة تانية"

ياريت كل البنات زيك..آيتن عامر تنشر تغريدة لأحد متابعيها..شاهد

بمشهد من الزوجة الرابعة .. آيتن عامر تشعل تيك توك

3 شروط تحدد قبول آيتن عامر لأدوارها.. تعرف عليهم

فيديو جديد لـ أيتن عامر وزوجها بموقع تيك توك.. شاهد

أريد خبزا و حنانا.. آيتن عامر تتقمص شخصية الراحلة سناء يونس ..فيديو

ترشيحاتنا

هل يجوز قطع قراءة الفاتحة لأركع مع الإمام؟.. البحوث الإسلامية يجيب

أخبار الفن.. تطورات حالة أحمد عيد الصحية.. أحمد فلوكس يتعرض للسرقة

هل يضحي صلاح بكتابة التاريخ مع ليفربول مقابل مجد ريال مدريد .. تطورات انتقال الفرعون إلى الميرنجي

ظهور وحش غريب وضخم ببحيرة في الصين.. فيديو

أول تعليق من السلطات الإيرانية على انفجار غرب طهران

شاهد.. اللقطات الأولى للاشتباكات العنيفة بين مليشيات الوفاق وتركيا في طرابلس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مينى جيب.. زينة تثير الجدل بملابس جريئة

بعد إجراء فحص كورونا مرتين..سيدة تتلقى خبرا مؤلما رغم سلبية نتائج التحليل

لأصحاب متلازمة التعب المزمن.. 11 سببا للإصابة بالإجهاد