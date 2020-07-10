بحب الناس تتعاطف معايا.. آيتن عامر تتحدث عن أدوارها الأخيرة فى أيوب وفرصة ثانية..فيديو

قالت الفنانة آيتن عامر ، إنها كانت مرعوبة أثناء عملها فى مسلسل فرصة ثانية مع النجمة ياسمين صبري، موضحة " كنت شغالة مع ناس بحبها بس كنت شغالة واحدة واحدة".





وأضافت آيتن عامر ، خلال حوارها على قناة النهار، أنها كانت تسأل الجميع عن أدائها بعد تصوير المشاهد مؤكدة " الدور كان صعب وكان لازم ميبقاش اوفر عشان الناس متملش منه".





وأشارت إلى أن الجمهور تعاطف مع شخصيتها فى المسلسل " ريهام" وأن التعاطف ارتفع بعد الانتحار من أجل حبيبها.





ولفتت إلى أن تسعى طول الوقت من أجل تقديم الدور وعد الحصول على كراهية من الجمهور، كاشفة " انا بحب الناس تتعاطف معايا".





وأوضحت أنه " بسبب دور سماح فى مسلسل أيوب كان هناك تحدي مع السيناريست محمد سيد بشير، على تعاطف الجمهور أو كراهية الجمهور، كاشفة أن شخصية سماح نالت تعاطف".



