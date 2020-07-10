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بحب الناس تتعاطف معايا.. آيتن عامر تتحدث عن أدوارها الأخيرة فى أيوب وفرصة ثانية..فيديو

الجمعة 10/يوليه/2020 - 05:34 ص
آيتن عامر
آيتن عامر
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البهي عمرو
قالت الفنانة آيتن عامر، إنها كانت مرعوبة أثناء عملها فى مسلسل فرصة ثانية مع النجمة ياسمين صبري، موضحة " كنت شغالة مع ناس بحبها بس كنت شغالة واحدة واحدة". 

وأضافت آيتن عامر، خلال حوارها على قناة النهار، أنها كانت تسأل الجميع عن أدائها بعد تصوير المشاهد مؤكدة " الدور كان صعب وكان لازم ميبقاش اوفر عشان الناس متملش منه".  

وأشارت إلى أن الجمهور تعاطف مع شخصيتها فى المسلسل " ريهام" وأن التعاطف ارتفع بعد الانتحار من أجل حبيبها.

ولفتت إلى أن تسعى طول الوقت من أجل تقديم الدور وعد الحصول على كراهية من الجمهور، كاشفة " انا بحب الناس تتعاطف معايا".

وأوضحت أنه "  بسبب دور سماح فى مسلسل أيوب كان هناك تحدي مع السيناريست محمد سيد بشير، على تعاطف الجمهور أو كراهية الجمهور، كاشفة أن شخصية سماح نالت تعاطف".

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