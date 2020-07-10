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توك شو

هما اللى زقونى.. آيتن عامر تتحدث عن أعمالها الشريرة والسبب فى ذلك

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:01 ص
آيتن عامر
آيتن عامر
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البهي عمرو

قالت الفنانة آيتن عامر، إنها لا تحب أدوار الشر فى الأعمال الفنية، ولكن السيناريست محمد سيد بشير، و المنتج الفنى شادى علام هما السبب فى القيام بالأعمال الشريرة.

وأضافت آيتن عامر، خلال حوارها على قناة النهار، أن المنتج الفني هو من حفزها للقيام بتلك الأعمال، بداية من مسلسل أيوب، معلقة " هما اللى زقونى والله. 

وأشارت إلى أن الأعمال التى قامت بها فى الفترة الأخيرة شريرة ولكن أضافت لها الكثير، وأنها سعيد بهذه الأدوار.

وأوضحت أنه "  بسبب دور سماح فى مسلسل أيوب كان هناك تحدي مع السيناريست محمد سيد بشير، على تعاطف الجمهور أو كراهية الجمهور، كاشفة أن شخصية سماح نالت تعاطف".

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