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رياضة

الزمالك ينجح في التعاقد مع قائد منتخب مصر لشباب اليد لمدة 4 مواسم

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:38 ص
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
نجح مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في التعاقد مع خالد وليد لاعب فريق هليوبوليس وقائد المنتخب الوطني المصري للشباب لمدة ٤ مواسم قادمة.

وأنهى مجلس الإدارة التعاقد مع قائد منتخب الشباب صاحب الـ٢٢ عام، من أجل تدعيم خط دفاع فريق اليد، حيث كان خالد وليد واحدًا من أفضل العناصر الشابة بمنتخب الشباب الذي حقق برونزية كأس العالم وبطولة أفريقيا لكرة اليد.

وحرص أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على توجيه الشكر لعمرو السنباطي رئيس نادي هليوبوليس، بعد إتمام الصفقة في ظل التعاون المستمر بين الناديين.

ومن المقرر أن ينضم خالد وليد إلى التدريبات الجماعية لفريق كرة اليد بالنادي خلال الفترة المقبلة، بعد إتمام التعاقد بشكل رسمي مع نادي هليوبوليس.
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