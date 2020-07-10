آيتن عامر تتحدث عن أول عمل لها و دور زوج شقيقتها فى مشوارها

قالت الفنانة آيتن عامر ، إنها تشعر بالسعادة عندما تشاهد دورها فى فيلم " يا تهدي يا تعدي" موضحة أنها قامت بأشياء كثيرة مميزة، منها الدالى و حضرة المتهم أبي.





وأضافت آيتن عامر ، خلال حوارها على قناة النهار، أن بدايتها كان فى مسلسل حضرة المتهم أبي، مع الفنان الكبير نور الشريف، والمخرج محمد جلال عبد القوي.





وأشارت إلى أن نور الشريف هو من رشحها لـ المخرج محمد فوزي زوج شقيقتها وفاء عامر، وليس العكس كما يعتقد البعض.





ولفتت إلى أنها كانت تحلم بالدخول فى مجال التمثيل، ولكن لم تتوقع هذا النجاح، مؤكدة " لو مشتغلتش ممثلة كنت هبقى مطربة أو أى حاجة حتى لو عمل فى محل.





وأوضحت آيتن عامر، أن الفنان نور الشريف كان له دور كبير فى مشوارها الفنى.



