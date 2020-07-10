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فن

زوجة عاصي الحلاني تتألق بفستان أسود عبر انستجرام.. شاهد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:08 ص
زوجة عاصي الحلاني
زوجة عاصي الحلاني
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محمد بدران

نشرت كوليت بولس زوجة الفنان اللبناني عاصي الحلاني، صورة جديدة لها عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"

وظهرت كوليت بولس بإطلالة أنيقة ترتدى فستان أسود عاري الكتفين وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة مميزة نالت إعجاب متابعيها.

يشار إلى أن عاصي الحلاني، أحيا حفل رأس السنة لعام 2020، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة،  وقدم خلاله باقة من أغانيه الجديدة والقديمة التي يتفاعل معها الجمهور منها "خليك بقلبي"،"احب الليل"،"صوت الحدي"،"جن جنوني"،"بحبك وبغار"،"حبيب القلب"،"الهوارة"..وغيرهما.

يذكر أن آخر أعمال عاصي الحلاني أغنية "الوطن" من ألبومه الجديد، وهى من كلمات عمر الفرا، وألحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا، على موقع "يوتيوب".

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