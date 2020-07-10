شيفروليه وأوبل تطرح عروضا و خصومات جديدة في مصر

أعلن وكيل سيارات أوبل وشيفروليه في مصر عن تقديم أقوى خصومات الصيانة على طرازات أوبل وشيفروليه الملاكي في السوق المحلي المصري من خلال مراكز خدمة المنصور للسيارات .
وجاء العرض المقدم من شيفرولية في صورة خصم 15% على قطع غيار أوبل وشيفروليه خارج الضمان و خصم يصل الي 40% على زيت المحرك و خصم 15% على قطع الغيار والمصنعيات للإصلاحات العامة للسيارات خارج الضمان بالإضافة الي تقسيط على 6 شهور بدون فوائد في مراكز خدمة المنصور للسيارات .
وأفاد الوكيل أنه للاستفادة من العرض يتطلب تأكيد حجز موعد الصيانة مسبقاُ و العرض ساري في مراكز خدمة المنصور للسيارات وبعض الوكلاء المعتمدين و العرض لفترة محدودة خلال شهر يوليو.
وجاء العرض المقدم من شيفرولية في صورة خصم 15% على قطع غيار أوبل وشيفروليه خارج الضمان و خصم يصل الي 40% على زيت المحرك و خصم 15% على قطع الغيار والمصنعيات للإصلاحات العامة للسيارات خارج الضمان بالإضافة الي تقسيط على 6 شهور بدون فوائد في مراكز خدمة المنصور للسيارات .
وأفاد الوكيل أنه للاستفادة من العرض يتطلب تأكيد حجز موعد الصيانة مسبقاُ و العرض ساري في مراكز خدمة المنصور للسيارات وبعض الوكلاء المعتمدين و العرض لفترة محدودة خلال شهر يوليو.
جدير بالذكر ان تقرير مجلس مبيعات سوق السيارات قد أعلن ان شركة شيفروليه متصدرة لمبيعات السيارات في مصر لشهر مايو 2020 في مصر.
وأكد أنها حصلت علي افضل و حققت مبيعات قوية في مبيعات السيارات الملاكي والنقل والأتوبيس ونجحت في الحصول علي حصة مبيعات كبيرة وصلح حتىي 21% من مبيعات السوق المصري لشهر مايو 2020 .