شيفرولية تعلن رسميا تغيير أسعار كابتيفا chevrolet captiva 2020 في مصر.. صور

قرر وكيل شيفروليه في مصر زيادة أسعار السيارة الجديدة شيفروليه كابتيفا 2020 بقيمة 5 آلاف جنيه لمختلف فئاتها في مصر بواقع 5000 جنيه للفئة الثالثة والرابعة بينما بقيت أسعار الفئة الأولى والثانية كما هما .



اقرأ ايضا .. سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2020



و جاءت قائمة أسعار شيفروليه كابتيفا كالتالي :



الفئة الثالثة بريميير 5 راكب 364.990 جنيه بدلًا من 359.990 جنيه.



الفئة الرابعة بريميير 7 راكب بسعر 384.990 جنيه بدلًا من 379.990 جنيه .



أما أسعار الفئة الاولي و الثانية من السيارة شيفروليه كابتيفا فبقيت كما هي دون تغيير او زيادة فجائت الفئة الاولي بسعر 319.990 جنيه وجاءت الفئة الثانية بسعر 344.990 جنيه .



مواصفات شيفروليه كابتيفا 2020





تأتي السيارة شيفروليه كابتيفا بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر تيربو بقوة 143 حصان بالإضافة إلى عزم دوران بواقع 255 نيوتن متر وتنقل القوة إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك CVT و شاشة النظام المعلوماتي الترفيهي قياس 8 انش .





تجهيزات captiva 2020





وتتميز السيارة شيفروليه كابتيفا بالتكنولوجيا الجديدة في استهلاك الوقود مع مقصورة داخلية واسعة مع توفر نسخ من السيارة تتسع لـ 5 ركاب و7 ركاب و تأتي بالعديد من خيارات الأمان و الرفاهية كما تعودنا من طرازات شيفرولية و بها أيضا كاميرا خلفية وشاشة 8 بوصة ملونة للتحكم والاستمتاع بالموسيقى مع إمكانية تشغيل الصوت بإستخدام خاصية البلوتوث أو مداخل USB وسماعات صوت عالية النقاء وأعلى فئة فيها نزوده بكنبة خلفية إضافية لتستوعب 7 ركاب.





شيفروليه كابتيفا 2020 الفئة الاولي







تأتي الفئة الأولى من شيفروليه كابتيفا بشاشة بيانات ملونة 7 بوصة للسائق و مقعد السائق الكهربائي، يعمل في ستة اتجاهات ليعطي مزيد من الراحة أثناء القيادة و نظام عرض ضغط الإطارات و حساسات أمامية للركن ومرايات كهربائية .





وسائل الأمان في شيفروليه كابتيفا



