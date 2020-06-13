AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

شيفرولية تعلن رسميا تغيير أسعار كابتيفا chevrolet captiva 2020 في مصر.. صور

السبت 13/يونيو/2020 - 08:29 ص
شيفرولية كابتيفا
شيفرولية كابتيفا
Advertisements
اشرف عطية

قرر وكيل شيفروليه في مصر زيادة أسعار السيارة الجديدة شيفروليه كابتيفا 2020 بقيمة 5 آلاف جنيه لمختلف فئاتها في مصر بواقع 5000 جنيه للفئة الثالثة والرابعة بينما بقيت أسعار الفئة الأولى والثانية كما هما .


اقرأ ايضا .. سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو chevrolet malibu 2020


و جاءت قائمة أسعار شيفروليه كابتيفا كالتالي :

الفئة الثالثة بريميير 5 راكب 364.990 جنيه بدلًا من 359.990 جنيه.

الفئة الرابعة بريميير 7 راكب بسعر 384.990 جنيه بدلًا من 379.990 جنيه.

أما أسعار الفئة الاولي و الثانية من السيارة شيفروليه كابتيفا فبقيت كما هي دون تغيير او زيادة فجائت الفئة الاولي بسعر 319.990 جنيه وجاءت الفئة الثانية بسعر 344.990 جنيه .


مواصفات شيفروليه كابتيفا 2020


تأتي السيارة  شيفروليه كابتيفا بمحرك 1500 سي سي 4 سلندر تيربو بقوة 143 حصان بالإضافة إلى عزم دوران بواقع 255 نيوتن متر وتنقل القوة إلى العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك CVT و شاشة النظام المعلوماتي الترفيهي قياس 8 انش .


تجهيزات captiva 2020 


وتتميز السيارة شيفروليه كابتيفا بالتكنولوجيا الجديدة في استهلاك الوقود مع مقصورة داخلية واسعة مع توفر نسخ من السيارة تتسع لـ 5 ركاب و7 ركاب و تأتي بالعديد من خيارات الأمان و الرفاهية كما تعودنا من طرازات شيفرولية  و بها أيضا كاميرا خلفية وشاشة 8 بوصة ملونة للتحكم والاستمتاع بالموسيقى مع إمكانية تشغيل الصوت بإستخدام خاصية البلوتوث أو مداخل USB وسماعات صوت عالية النقاء وأعلى فئة فيها نزوده بكنبة خلفية إضافية لتستوعب 7 ركاب.


شيفروليه كابتيفا 2020 الفئة الاولي


تأتي الفئة الأولى من شيفروليه كابتيفا بشاشة بيانات ملونة 7 بوصة للسائق و مقعد السائق الكهربائي، يعمل في ستة اتجاهات ليعطي مزيد من الراحة أثناء القيادة و نظام عرض ضغط الإطارات و حساسات أمامية للركن ومرايات كهربائية .

وسائل الأمان في شيفروليه كابتيفا

جميع فئات السيارة شيفروليه كابتيفا مزودة بأعلى أنظمة الأمان بداية من HBA, EBD, ESC, ABS ونظام المساعدة بالمرتفعات والوسائد الهوائية و لكن أول فئة مزودة ب 2 اير باج أمامي فقط.

شيفرولية تعلن رسميا تغيير أسعار كابتيفا chevrolet captiva 2020 في مصر.. صور
شيفرولية تعلن رسميا تغيير أسعار كابتيفا chevrolet captiva 2020 في مصر.. صور
شيفرولية تعلن رسميا تغيير أسعار كابتيفا chevrolet captiva 2020 في مصر.. صور
شيفرولية تعلن رسميا تغيير أسعار كابتيفا chevrolet captiva 2020 في مصر.. صور
شيفرولية تعلن رسميا تغيير أسعار كابتيفا chevrolet captiva 2020 في مصر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انطلاق شيفروليه كابتيفا 2020 لأول مرة في مصر عبر الإنترنت.. إليك أسعارها

خصم 30 ألف جنيه على أسعار شيفروليه في مصر اليوم .. بعد طرح كابتيفا 2020 chevrolet captiva

كابتيفا ٢٠٢٠ chevrolet captiva بعد طرحها رسميا تعرف على سعرها و مواصفاتها.. صور

تعرف على شيفرولية كابتيفا 2020 chevrolet captiva.. صور

شيفروليه تعلن عن تخفيض 40 ألف جنيه في أسعارها.. تفاصيل

بعد تخفيضها 40 ألف جنيه.. سعر ومواصفات شيفروليه ماليبو chevrolet malibu.. صور

ترشيحاتنا

وكيل اللاعب السبب.. المقاصة: الأهلي لم يتفاوض مع محمد إبراهيم

بعد مرور 24 عاما على عرض مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.. كواليس لأول مرة عن فرح سنية

تكليف أحمد سمير للقيام بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك.. مستند

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت

أخبار الرياضة.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع محمد إبراهيم.. البلدوزر يدعو لجلسة صلح بين الخطيب ومرتضى.. موعد تجديد كارتيرون مع الزمالك

بعد إصابة زوجته بكورونا.. رئيس أوكرانيا يلغي اجتماعاته وزياراته

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفرولية تعلن رسميا تغيير أسعار كابتيفا chevrolet captiva 2020 في مصر.. صور

بإطلالة غير تقليدية.. ريم سامى تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

في 30 دقيقة فقط.. اختبار جديد للكشف عن كورونا باستخدام البول واللعاب