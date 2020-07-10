وقال قاضي مقاطعة هانيبين، بيتر كاهيل، إن المحامين وغيرهم ممن يتحدّثون إلى وسائل الإعلام: "يزيدون من خطر التأثير في هيئة محلّفين محتملة، والإخلال بحقّ جميع الأطراف في محاكمة عادلة" وفقا لسكاي نيوز.

ومن بين التصريحات التي دفعت القاضي إلى إصدار هذا القرار تلك التي تعود إلى إيرل جراي، محامي الشرطي السابق توماس لاين، خلال مقابلة له مع قناة "كاي تي اس بي" التابعة لشبكة "آي بي سي"، إضافة إلى صحيفة "ستار تريبيون".

وقال جراي إنّه يجب ردّ التّهم الموجّهة إلى لاين لأنّه لم يكن على دراية بحدوث عملية قتل.

ونقلت الصحيفة عن جراي قوله "إنها ليست حالة حيث يقف ويشاهد شرطيًا آخر يضرب رأس شخص ما".

وأضاف جراي أنّ موكّله الشرطي لاين اتصل بسيارة إسعاف وقفز إليها وساعد في إنعاش قلب فلريد في الطريق إلى المستشفى، حيث تم الإعلان عن وفاة الأخير في 25 مايو.