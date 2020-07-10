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أخبار العالم

تطور خطير.. باحث يكشف سر الانتشار الهائل لفيروس كورونا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:23 ص
باحث يكشف سر الانتشار
باحث يكشف سر الانتشار الهائل لفيروس كورونا
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سمر صالح
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الجمعة تفاصيل دراسة حديثة كشفت سر الانتشار الهائل لفيروس كورونا المستجد او كوفيد19.

وأكدت الدراسة التي أجراها باحثو معهد "فرانسيس كريك" البريطاني، أن فيروس كورونا الذي صدم العالم بقدرته السريعة على الانتشار، تطور بعد اندماج عدة فيروسات تاجية مختلفة في نوع واحد.

وقالت الدراسة أن الصور عالية الدقة لفيروس كورونا تظهر أن الأشواك على سطح كوفيد19 مطابقة بنسبة 97 % لفيروس RaTG13، والذي يصيب الخفافيش.

وكشفت الدراسة وجود اختلافات طفيفة تجعل كوفيد19 أكثر استقرارًا وأفضل 1000 مرة في غزو مستقبلات الخلايا البشرية، التي تسمى ACE2، والتي تعتبر بمثابة مفتاح الدخول لجسم الإنسان.

ويقول الباحثون أن الفيروس تطور بمرور الوقت بشكل طبيعي، ولم يكن من صنع الإنسان كما تشير بعض نظريات المؤامرة.

وقال الباحث "أنطوني ووروبيل"، أحد المشاركين فى الدراسة أن هذه الأشواك هي مفتاح دخول الفيروس للخلايا البشرية، وبالتالي، يمكن أن تؤدي التغييرات في جينوم الفيروس، والتي تؤثر على بنية السنبلة إلى جعل الفيروس أكثر أو أقل قدرة على دخول خلية المضيف.

وشرح أنه يبدو أن عدة فيروسات تاجية اندمجت في مرحلة ما لتكون الفيروس التاجي الذي يصيب البشر الآن، ويبدو أن هذا الدمج أنتج عن بعض التغييرات التي منحته القدرة على إصابة البشر.
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