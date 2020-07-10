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أخبار العالم

إصابات كورونا في أفريقيا تتخطى نصف مليون حالة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 12:00 م
فيروس كورونا فى أفريقيا
فيروس كورونا فى أفريقيا
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أمينة الدسوقى

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة كبيرة فى الإصابات بـ  فيروس كورونا المستجد، حيث وصلت أعداد الإصابات  فى دول القارة الأفريقية إلى 541,381 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم  12,443 حالة وفاة وتعافى 264,721 حالة من  فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكان تيدروس أدانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية قال إن انتشار "فيروس كورونا المستجد يتسارع ولم يبلغ ذروته بعد".

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وأضاف "إذا كان عدد الإصابات على ما يبدو مستقرًا على الصعيد العالمي، فالواقع ان بعض الدول أحرزت تقدمًا كبيرًا في خفض عدد الوفيات لديها، في حين لا يزال عدد الوفيات في دول أخرى يرتفع".

وتابع مدير الصحة العالمية: "لم نر شيئا من هذا القبيل منذ 1918" في إشارة إلى وباء الإنفلونزا الإسبانية الذي أودى بعشرات ملايين الأشخاص حول العالم، وفق ما نقلت "فرانس برس".

وأكد، مجددا، أن "الوحدة الوطنية والتضامن العالمي ضروريان، ومن دونهما لن نتمكن من محاربة الفيروس".

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