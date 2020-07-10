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فيديوجراف.. عمرو الجنايني يفتح النار على الجميع

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:47 م
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
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محمد سمير

قال عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية، المعينة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، إنه يعمل بدون أجندة أو مصلحة، خصوصا أنه لن يدخل الانتخابات المقبلة، وهو أمر يعتبره السبب الرئيسي في أدائه بشكل جيد.


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وأشار الجنايني، إلى أنه لم يخطط للتواجد في كرسي رئاسة اتحاد الكرة، ولا يتمنى أن يتم المد لمجلسه عام آخر، ويرغب في الرحيل عن اللجنة الخماسية، لكن إذا جاء إليه تكليف من الدولة فلا يستطيع أن يرفض هذا التكليف.


وتولى عمرو الجنايني، رئاسة اتحاد الكرة بشكل مؤقت بعد استقالة مجلس هاني أبوريدة، عقب إخفاق المنتخب المصري في بلوغ ربع نهائي أمم إفريقيا، والخروج أمام جنوب إفريقيا.


.. وإلى تفاصيل أخرى فى الفيديوجراف التالى  

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