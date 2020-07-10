الشباب تستضيف علي الدين هلال فى لقاء حواري حول انتخابات الشيوخ

تنفذ وزارة الشباب والرياضة اللقاء الحوارى الأول "أون لاين" ضمن سلسلة برامج الوعي بالاستحقاقات الدستورية القادمة لانتخابات مجلس الشيوخ.





وأعلنت الوزارة أن اللقاء الحواري الأول يستضيف الأستاذ الدكتور علي الدين هلال أستاذ العلوم السياسية ووزير الشباب الأسبق، ومن المقرر عقد اللقاء يوم الاثنين المقبل فى تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا على مسرح الوزارة.





جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بإعداد الشباب وتنميتهم سياسيًا، والعمل على تفعيل دورهم في المشاركة الإيجابية في جميع القضايا المجتمعية،



ويناقش اللقاء قانون انتخابات مجلس الشيوخ، والأسس والضوابط والقواعد المنظمة للترشح لمجلس الشيوخ، ومهام المجلس والأدوار المنوطة به، فضلًا عن الحديث حول مختلف القضايا والتحديات الراهنة التى تواجه البلاد على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وذلك فى لقاء تفاعلي تبثه وزارة الشباب والرياضة أون لاين عبر البوابة الإليكترونية للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.





ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي إطلاق الوزارة لسلسلة من اللقاءات الحوارية أون لاين بمشاركة عدد من الرموز الوطنية والمسئولين لفتح باب الحوار مع الشباب فى مختلف المجالات فى صورة تساهم فى خلق جيل واعِ مشارك بإيجابية فى صنع القرار، والعمل على التوعية بأهمية المشاركة الانتخابية، وتنمية الوعي السياسي لدى أكبر عدد من الشباب.





وأوضح الوزير تكليفاته لمديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات بالتوسع فى اللقاءات والمنافشات الحوارية "أون لاين" مع الشباب والفتيات للتعرف على أرائهم ومتطلباتهم، ووجهات نظرهم حول مختلف القضايا، وتوسيع قاعدة المشاركين من تلك اللقاءات فى ضوء الاستفادة من الوسائل التكنولوجية الحديثة للوصول لأعداد كبيرة من المستفدين، وضمن التحول الرقمي لبرامج ومشروعات الوزارة المختلفة.