بـ جلابية إسكندراني وبرقع.. إيمي طلعت زكريا تشعل السوشيال ميديا





وعلقت على الصورة قائلًة "احسن واحدة تعمل اسكندرانية هى الاسكندرانية".





وأطلت إيمي طلعت زكريا بإطلالة جديدة خطفت الانظار وأثارت الجدل، مرتدية جلابية باللون الأزرق الزاهي المرصع بالترتر الذهبي، مع وضع الملايا اللف باللون الأسود على الوسط، واستكلمت إطلالتها الاسكندراني بوضع البرقع الأسود الشبيكة على الشعر.





ووضعت إيمي طلعت زكريا المكياج الصارخ الجرئ، فاختارت اللون الأحمر في الشفاه، مع رسم العين والحواجب بطريقة جمالية بسيطة.





كما ظهرت بتسريحة شعر بسيطة منسدلا أعلى الكتف، مع تغيير لون شعرها من البني إلى الذهبي التلجي.





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