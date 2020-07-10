بفضل الشعب السكندري.. أوقاف الإسكندرية تحصل 1100 صك من أبناء المحافظة

أكد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية: أن المديرية تبذل قصارى جهدها في مشروع الصكوك للتيسير على المضحين وايصالها للمحتاجين.





وأشاد خشبة بالمستوى الذى وصلت إليه المديرية فى بيع الصكوك هذا العام بتحصيل ١١٠٠ صك بفضل الله أولا ثم بفضل الشعب السكندري، مؤكدًا أن أوقاف الإسكندرية ستنافس هذا العام على المركز الأول على مستوى المحافظة.





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ووجه خشبة جزيل الشكر لكل المشاركين فى هذا المشروع العظيم متمنيًا للجميع دوام النجاح والتوفيق، مؤكدًا أن تقارير الإدارات الفرعية أفادت بالتزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد سائلين المولى عزوجل أن يرفع البلاء والوباء.





وفي سياق متصل، قامت لجنة من المتابعة بالمرور على الإدارات الفرعية النائية والمناطق التابعة لها ( برج العرب - منطقة الساحل) لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن الإجراءات الاحترازية وللتعريف بمشروع صكوك الأضاحي التابع للوزارة .