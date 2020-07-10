AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بفضل الشعب السكندري.. أوقاف الإسكندرية تحصل 1100 صك من أبناء المحافظة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:02 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني

أكد الشيخ محمد خشبة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية: أن المديرية تبذل قصارى جهدها في مشروع الصكوك للتيسير على المضحين وايصالها للمحتاجين.


وأشاد خشبة بالمستوى الذى وصلت إليه المديرية فى بيع الصكوك هذا العام بتحصيل ١١٠٠ صك بفضل الله أولا ثم بفضل الشعب السكندري، مؤكدًا أن أوقاف الإسكندرية ستنافس هذا العام على المركز الأول على مستوى المحافظة.


اقرأ أيضًا:

غلق 3 فلل بها قاعات أفراح و5 مقاهي ومطعم سمك في الإسكندرية.. تفاصيل


ووجه خشبة جزيل الشكر لكل المشاركين فى هذا المشروع العظيم متمنيًا للجميع دوام النجاح والتوفيق، مؤكدًا أن تقارير الإدارات الفرعية أفادت بالتزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد سائلين المولى عزوجل أن يرفع البلاء والوباء.


وفي سياق متصل، قامت لجنة من المتابعة بالمرور على  الإدارات الفرعية النائية والمناطق التابعة لها ( برج العرب - منطقة الساحل) لمتابعة تنفيذ تعليمات الوزارة بشأن الإجراءات الاحترازية وللتعريف بمشروع صكوك الأضاحي التابع للوزارة .

بفضل الشعب السكندري.. أوقاف الإسكندرية تحصل 1100 صك من أبناء المحافظة
بفضل الشعب السكندري.. أوقاف الإسكندرية تحصل 1100 صك من أبناء المحافظة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسعر 1800 جنيه للصك..أوقاف الإسكندرية: 11 لجنة لتلقي أموال صكوك الأضاحي

بعد جولات مرورية اليوم الجمعة.. أوقاف الإسكندرية: أوضاع المساجد مستقرة ولم نرصد مخالفات

1800 جنيه .. إطلاق مشروع صكوك الأضحية بأوقاف الوادي الجديد

وزير الأوقاف يقرر صرف مكافأة لوكيل الإسكندرية ومدير إدارة طنطا ثان

بيع صكوك الأضاحي في سيناء حتى وقفة عرفات

وزير الأوقاف يقرر صرف 1500 جنيه مكافأة لمدير أوقاف المحلة لجهده في صكوك الأضاحي

ترشيحاتنا

فاكهة غير متوقعة تحمي من مخاطر الضغط المرتفع

بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية بعلوم عين شمس ..السبت المقبل

استشاري أمراض باطنة: روسيا تبدأ المرحلة النهائية من اختبارات لقاح كورونا

حدث ليلا .. الجيزة تغلق شارع السودان جزئيا .. دوي انفجار بطهران.. ومرتزقة تركيا يستعدون لاختراق خط سرت

بحجة أداء عمله.. شاهد ضابط أمريكي يتحرش بسيدة.. فيديو وصور

35 عام من التحرش بالرجال..عباس أبو الحسن يكشف عن فضيحة لـ طبيب أسنان بالأسكندرية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلاده .. 10 صور تبرز أناقة وشياكة شريف إكرامي

5 أطعمة ضرورية لـ صحة العين

بعد أزمة والدها الفلسطيني.. بيلا حديد تقدم مساعدات خيرية.. صور