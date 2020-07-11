10 مليارات جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة والانتهاء من المشروعات خلال العام الحالى





وأضاف صديق فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الصندوق يعمل على الانتهاء بالكامل من ملف المناطق العشوائية الغير آمنة والمهددة للحياة خلال العام المالى الجديد.





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وتابع الرئيس التنفيذي للصندوق، أن العام الجارى سيشهد انتهاء كافة المشروعات التى تخدم مناطق غير آمنة، وكذا سيتم البدء ببعض المناطق الغير مخططة، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030.





وأوضح، أنه بالفعل يتم وضع اللمسات الأخيرة لمشروعات خدمة سكان المناطق الغير آمنة ببعض محافظات الدلتا والقاهرة، لكن تم الانتهاء من المناطق الخطرة بالكامل بمحافظات "السويس، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، البحر الأحمر، والمنوفية ، والفيوم".