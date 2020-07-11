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اقتصاد

10 مليارات جنيه لتطوير المناطق غير الآمنة والانتهاء من المشروعات خلال العام الحالى

السبت 11/يوليه/2020 - 12:03 ص
صديق
صديق
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آمنة عبدالعظيم
كشف المهندس خالد صديق الرئيس التنفيذي لـــ صندوق تنمية المناطق العشوائية، عن تخصيص 10 مليارات جنيه ميزانية للصندوق خلال العام المالى الجارى 2020 - 2021 والذي بدأ قبل أيام قليلة.

وأضاف صديق فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن الصندوق يعمل على الانتهاء بالكامل من ملف المناطق العشوائية الغير آمنة والمهددة للحياة خلال العام المالى الجديد.

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وتابع الرئيس التنفيذي للصندوق، أن العام الجارى سيشهد انتهاء كافة المشروعات التى تخدم مناطق غير آمنة، وكذا سيتم البدء ببعض المناطق الغير مخططة، وذلك فى إطار رؤية مصر 2030.

وأوضح، أنه بالفعل يتم وضع اللمسات الأخيرة لمشروعات خدمة سكان المناطق الغير آمنة ببعض محافظات الدلتا والقاهرة، لكن تم الانتهاء من المناطق الخطرة بالكامل بمحافظات "السويس، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، البحر الأحمر، والمنوفية ، والفيوم".
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