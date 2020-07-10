AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

من غير حقن.. تمرين يزيد هرمونات النمو والطول

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:02 م
تمرين زيادة الطول
تمرين زيادة الطول
Advertisements
رشا عوني
أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد أن هناك بعض التمارين التي تساعد على زيادة هرمونات النوم و الطول عند الصغار أو الكبار أيضًا ، حيث يساعد على نمو الخلايا و تحفيز العضلات دون ضرر . 

وأوضح باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد ، أن تمرين الجري السريع لفترة قصيرة ، أي الجري بأقصى سرعة لمدة 30 ثانية ثم راحة لمدة 90 ثانية ، ثم تكرار نفس الأمر 8 مرات . 

وأشار السعيد إلى أن تمرين الجري السريع يساعد على زيادة هرمون النمو والطول ، مشددًا على ضرورة تطبيق هذا التمرين بشكل صحيح والجري لفترات قصيرة متتالية بأقصى سرعة ثم الراحة ، حتى تحصل على النتيجة المطلوبة.

وأكد أن الإفراط في هذا التمرين قد يسبب زيادة هرمون الكورتيزون بالجسم وهو أمر ضار بالصحة ويحتاج وقت للتعافي ، لذا يجب تطبيقه بالشكل الصحيح ، مع ضرورة الالتزام بتناول الأكل الصحي و الحصول على قسط كاف من النوم يوميا . 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للمدخنين والمدمنين.. 12 عرضا تثبت نقص هرمون التستوستيرون لدى الذكور

تحسن مقاومة الإنسولين.. الزبدة تساعد على خسارة الوزن.. فيديو

يقلل انتشار الفيروس ..اكتشاف فوائد مذهلة لـ العرقسوس لمرضى كورونا

ثمرة تفاح تغنيك عن فنجان القهوة.. ما السر ؟

ترشيحاتنا

بعد شائعة طلاقهما.. ياسمين صبري برفقة أبوهشيمة في أحدث ظهور

بفستان فوشيا.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

متى تظهر علامات فيروس كورونا على الشخص المصاب؟.. فيديو

لا يعني الإهمال.. أستاذ فيروسات: بدء مرحلة انخفاض حالات كورونا والاقتراب من صفر إصابات

بصورة على البحر .. منى ممدوح تثير الجدل على إنستجرام

أصلها مصري..خبير أوبئة يكشف مفأجاة عن سبب انتشار حمى الضنك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس صيفية .. ريهام أيمن تتألق مع زوجها في الساحل الشمالي

لتقليد شخصية كرتونية.. طفلة 4 أعوام تقفز من الطابق الثاني لمبنى سكني.. تفاصيل

ولا عزاء للتباعد الاجتماعي.. شاهد| تجمعات كبيرة على شواطئ الإسكندرية في يوم الإجازة