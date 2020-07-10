من غير حقن.. تمرين يزيد هرمونات النمو والطول





وأوضح باهر السعيد خلال لقائه في برنامج انبوكس المذاع على قناة صدى البلد ، أن تمرين الجري السريع لفترة قصيرة ، أي الجري بأقصى سرعة لمدة 30 ثانية ثم راحة لمدة 90 ثانية ، ثم تكرار نفس الأمر 8 مرات .





وأشار السعيد إلى أن تمرين الجري السريع يساعد على زيادة هرمون النمو والطول ، مشددًا على ضرورة تطبيق هذا التمرين بشكل صحيح والجري لفترات قصيرة متتالية بأقصى سرعة ثم الراحة ، حتى تحصل على النتيجة المطلوبة.





وأكد أن الإفراط في هذا التمرين قد يسبب زيادة هرمون الكورتيزون بالجسم وهو أمر ضار بالصحة ويحتاج وقت للتعافي ، لذا يجب تطبيقه بالشكل الصحيح ، مع ضرورة الالتزام بتناول الأكل الصحي و الحصول على قسط كاف من النوم يوميا .

أكد الدكتور الصيدلي باهر السعيد أن هناك بعض التمارين التي تساعد على زيادة هرمونات النوم و الطول عند الصغار أو الكبار أيضًا ، حيث يساعد على نمو الخلايا و تحفيز العضلات دون ضرر .