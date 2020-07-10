رمضان صبحى يتألق فى آخر ظهور داخل الملعب.. شاهد

ونالت الصور إعجاب عدد كبير من متابعيه وتفاعل معه الكثير من جمهوره وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :

ويكثف المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات من جهوده لحسم ملف ضم رمضان صبحي جناح فريق هيدرسفيلد الإنجليزي بشكل نهائي بعد ان وصل إلي مراحل متقدمه من المفاوضات.





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وقالت مصادر أن الخلاف المالي هو العائق الوحيد نحو إتمام الصفقة خاصة في ظل المبلغ المالي الكبير المطلوب من ناديه بجانب رفضهم نظام التقسيط.

وأضافت أن هناك إنفراجة في موقف رمضان صبحي بعد ان وافق هيدرسفيلد علي بيعه للأهلي ولكن يبقي الإتفاق المالي هو الأساس في الموضوع.



