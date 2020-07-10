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أخبار البلد

شرم الشيخ تستقبل رحلتين من أوكرانيا على متنهما 377 سائحا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 04:55 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
استمرارا للرحلات السياحية الخارجية التي وصلت الي مصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إليها اعتبارا من أوائل يوليو الجاري، استقبلت اليوم الجمعة مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء رحلتين طيران قادمتين من دولة أوكرانيا على متنهما 377 سائحاّ.

الأولى وصلت من مدينة كييف بأوكرانيا وعلى متنها 187 سائحا أوكرانيا، والثانية من مدينة خاركيف بأوكرانيا وعلى متنها 190 سائحا أوكرانيا.

وقامت المكاتب الداخلية لوزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ باستقبال هؤلاء السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية.

جدير بالذكر أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة الي مصر في الأول من شهر يوليو الجاري؛ استقبلت مدينة شرم الشيخ 20 رحلة طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا، كما استقبلت مدينة الغردقة 15 رحلة طيران قادمة من دول أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا، حيث بلغ عدد السائحين القادمين للمدينتين ما يقرب من 6000 سائحا.
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