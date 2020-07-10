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رياضة

أزمة في الوداد المغربي قبل مباراة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 06:23 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
يعيش نادي الوداد البيضاوي المغربي، أزمة كبيرة قبل مباراته أمام النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وذكرت صحيفة المنتخب المغربية، أنه عقدت جلسة اليوم بين مسئولي نادي الوداد، ولاعبهم محمد الناهيري لبحث تجديد عقده مع الفريق، خاصة وأنه أهم لاعبي الفريق قبل المرحلة الهامة القادمة بعودة منافسات الدوري المحلي، ودوري أبطال أفريقيا.

وبحسب الصحيفة، فأن مسئولي نادي الوداد فوجئوا بمطالب الناهيري المادية الكبيرة، حيث طلب مبلغ 17 مليون جنيه في 3 سنوات لتجديد عقده مع الفريق، وهو أعلى من أي قيمة عقد لأي لاعب في البطولة المغربية، وهو ما رفضه مسئولو النادي.

وأشارت الصحيفة أن اللاعب أبلغ إدارة ناديه أنه أصبح حرًا بانتهاء عقده بنهاية شهر يونيو الماضي، ولن يكمل الموسم مع فريقه محليًا، ولن يستكمل دوري أبطال أفريقيا أيضًا مع فريقه، بعد تأجيل البطولتين وتوقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا، لكن إدارة النادي أبلغته بأنه لاعبًا حتى نهاية الموسم، وستشكو اللاعب للاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص تلك المسألة.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد قرر إقامة مباراة دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والوداد في شهر سبتمبر المقبل.

وارتبط اسم الناهيري بالانضمام لنادي الزمالك أو الأهلي بعد انتهاء عقده مع الوداد المغربي
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