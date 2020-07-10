واشنطن: إيران استغلت الاتفاق النووي لزعزعة استقرار المنطقة

قال المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران براين هوك إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بانتهاج سياسة خارجية عدوانية.





وأضاف هوك أن إيران استغلت الاتفاق النووي لزعزعة استقرار الشرق الأوسط.









وأكد هوك أن الولايات المتحدة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان استمرار حظر السلاح على إيران.





وتابع المبعوث الأمريكي أن النظام الإيراني يواجه أزمة شرعية، وأن الاقتصاد في إيران من أسوأ الاقتصادات في العالم.





وحملت محكمة أمريكية، إيران المسؤولية الأولى عن تفجيرات أبراج الخبر في السعودية التي حدثت منذ 25 عاما وأدت إلى مقتل 19 من القوات الأمريكية وإصابة المئات.





وأمرت المحكمة الجزئية الأمريكية إيران بدفع مليار دولار كتعويضات لضحايا تفجيرات الخبر، وهم 14 طيارًا و41 من أفراد أسرهم.