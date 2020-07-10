AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مصر ترفض اقتراح إثيوبيا بتأجيل البت فى النقاط الخلافية بمفاوضات سد النهضة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 08:29 م
صدى البلد
Advertisements
تواصلت لليوم الثامن على التوالي المحادثات الخاصة بالإتفاق حول ملء و تشغيل سد النهضة الاثيوبي برعاية الاتحاد الافريقى وممثلي الدول والمراقبين حيث تم اليوم الجمعة 10يوليو عقد اجتماعين على التوازي للفرق الفنية والقانونية من الدول الثلاث وذلك لمحاولة تقريب وجهات النظر بشأن النقاط الخلافية فى كلا المسارين وذلك بحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبى والاتحاد الافريقى.

وخلال إجتماع اللجنة الفنية طرحت مصر بعض الصياغات البديلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بخصوص إجراءات التعامل مع حالات الجفاف الممتد والسنوات شحيحه الإيراد في كل من الملء والتشغيل، بالإضافة الى قواعد التشغيل السنوى وإعادة الملء، وذلك في إطار محاولة الجانب المصرى حلحلة النقاط الخلافية الفنية بين الدول الثلاثة.

حيث إقترح الجانب الاثيوبى تأجيل البت في النقاط الخلافية في عملية التفاوض الحالية على ان يتم إحالتها الى اللجنة الفنية التى سوف يتم تشكيلها بموجب الاتفاقية لمتابعه تنفيذ بنود الاتفاق، وهو ما ترفضه مصر شكلًا وموضوعًا حيث أنه لا يمكن إحالة النقاط الخلافية التى تمس الشواغل المصرية في قضايا فنية رئيسية تمثل العصب الفنى للإتفاق الى اللجنة الفنية لتقررها لاحقًا الى ما بعد توقيع الاتفاق.

ومن ناحية أخرى فقد أستمرت المناقشات فى اللجنة القانونية بدون التوصل لتوافقات حول النقاط الخلافية.

وفى نهاية إجتماع اللجنة الفنية تم الإتفاق على قيام اثيوبيا بدراسة البدائل التى طرحتها مصر على أن يتم النقاش حولها في الاجتماع الوزارى الثلاثى الذى سيُعقد يوم الأحد 12 يوليو، ، هذا و نأمل أن تتعامل أثيوبيا بإيجابية مع البدائل المصرية للتوافق حول النقاط الخلافية.
Advertisements

ترشيحاتنا

سلط الجن علينا ويحاول تدميرنا.. كيف نتعامل معه

نشرة الصحة والمرأة.. حقيقة انتشار فيروس كورونا عبر التكييف.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة بعد شائعة طلاقهما

رئيس البرلمان يعزي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى فى وفاة زوجته

سمير فرج يتحدث عن أهمية مناورة حسم 2020 وتأثيرها على الوضع في المنطقة.. فيديو

مترين.. أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة بشأن انتشار كورونا عبر الهواء

بسبب انقطاع الكهرباء.. إصابة 12 سيدة باختناق داخل كوافير بالمنوفية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ المايوه.. روبي بإطلالة مثيرة للجدل على البحر.. شاهد

تأليف ابنة شقيقه.. كتاب مثير للجدل يكشف رفض فنانة شهيرة مواعدة دونالد ترامب

نشرة الصحة والمرأة.. حقيقة انتشار فيروس كورونا عبر التكييف.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري وأبو هشيمة بعد شائعة طلاقهما