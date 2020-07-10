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محافظات

ازالة 34 حالة تعد على أملاك الدولة في الأقصر .. صور

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:08 م
ازالة 34 حالة تعدى
ازالة 34 حالة تعدى على املاك الدولة بجنوب الاقصر..صور
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شمس يونس
قاد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة اسنا في الاقصر ، حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة  بناحية قرية  الشغب ، وذلك بناءا على تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء  وإزالتها ضمن حملة الازالات المكبرة   بالموجة السادسة عشر لاسترداد اراضي الدولة

وأسفرت الحملة عن إزالة 34 مخالفة بمساحة 11460 م2 عبارة عن احواش وأسوار من الطوب الابيض والاسمنت متعدية على أراضي أملاك دولة.


شارك في الحملة الأجهزة التنفيذية بالمركز ورئيس القرية وفني التنظيم وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء مساعد المدير لفرقة شرطة اسنا والعميد ايهاب عبد العظيم  مأمور مركز شرطة إسنا ورجال المباحث بقيادة الرائد احمد العيوطى – رئيس المباحث باسنا 
 
وخلال الحملة وجه رئيس مدينة اسنا بالحفاظ على الأراضي بعد إزالتها وتسليمها لرئيس القرية والتنبيه على  كل من تقدم بطلب للتصالح أن يتقدم ويثبت الجدية وإلا سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية وإدراج المخالفة بموجة الإزالات  في حالة عدم الجدية ، مشيرا إلى استمرار متابعة استكمال طلاء واجهات المنازل حتى شهر سبتمبر القادم وإلا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية وقطع المرافق عن العقار  .

 واكد سليمان بأنه في ظل تلك الظروف الراهنة الدولة حاضرة بكل قوة ولن تترك المخالفين ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهرة التعدي على الاراضي الزراعية ومحاسبة المخالفين.

ياتى ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها وعدم التهاون في حق الدولة والتصدي لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ازالة 34 حالة تعد على أملاك الدولة في الأقصر .. صور
ازالة 34 حالة تعد على أملاك الدولة في الأقصر .. صور
ازالة 34 حالة تعد على أملاك الدولة في الأقصر .. صور
ازالة 34 حالة تعد على أملاك الدولة في الأقصر .. صور
ازالة 34 حالة تعد على أملاك الدولة في الأقصر .. صور
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