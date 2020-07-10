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حوادث

جمعهم الحب والصداقة وفرقهم شاطئ النخيل.. كوم حمادة تتشح بالسواد حزنا على غرق 3 شباب

الجمعة 10/يوليه/2020 - 09:17 م
الضحايا
الضحايا
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جمالات الدمنهورى
اتشحت قرية النجيلة بالسواد حزنا على مصرع ٣ شباب من أبنائها غرقا فى شاطئ النخيل بالعجمى بالاسكندريه أثناء الاستحمام فجر اليوم الجمعة وينتظر أهالي القرية وصول الجثامين لدفنهم في مقابر عائلتهم بعد الحصول على تصاريح الدفن من النيابة العامة.
 



وكان شادي عبد الله زمار،  ١٩ عاما، وشقيقه سعد١٧ عاما،  ابن عمته، عمر دسوقي المنسي ٢٦ عاما  جميعهم من قرية النجيلة بمركز كوم حمادة و أيمن غريب سعد غريب ١٧ عاما من  مركز أبو المطامير ١٧ عاما قد ذهبوا للتصييف بشاطئ النخيل بالعجمى غرب الإسكندرية ونزلوا أمام الحاجز إلا أن جرفهم التيار وغرقوا جميعا.


وانتقلت قوات الإنقاذ النهرى وتمكنت من انتشال جثتى الشقيقين والأخير وإنقاذ ابن عمتهم وتم نقله للمستشفى فى حالة خطيرة ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.


وكلن رواد صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك قد تداولوا صورة للضحايا الثلاث أبناء قرية النجيلة قائلين:"ثلاث شباب زى الورد من قرية النجيلة كوم حمادة عاشوا على مبدأ الإخلاص سويا جمعتهم الأقدار ان يكونوا سويا في رحلة الى شواطئ اسكندرية خاصة شاطئ النخيل القاتل  وشاء القدر أن تجمعهم الحياة والموت سويا .


فقدت قرية النجيلة كوم حمادة صباح اليوم ثلاثة من خيرة شبابها فى وقت واحد غرقا بشاطئ النخيل بالاسكندرية بعد أن جرفهم التيار وتعثر انقاذهم.
جمعهم الحب والصداقة وفرقهم شاطئ النخيل.. كوم حمادة تتشح بالسواد حزنا على غرق 3 شباب
جمعهم الحب والصداقة وفرقهم شاطئ النخيل.. كوم حمادة تتشح بالسواد حزنا على غرق 3 شباب
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