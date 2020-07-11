لبس البنت البنطلون في الشارع .. هل جائز شرعا

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن ارتداء البنطلون غير ممنوع ، لكن يمنع ارتداؤه إذا كان يحدد العورة ويثير الفتن والغرائز عند الناس.





وأضاف أمين الفتوى، أن من شروط ملابس البنات للبنطلون ألا يشف أي لا يكشف ما وراءه، وألا يصف، وألا يكون مجسما لجسدها.





وأشار إلى أنه يجوز للمرأة أن تصلى فى منزلها بالبنطلون طالما أن هذا البنطلون ساترًا.









هل يجوز للمرأة ارتداء بنطلون جينز ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، المذاع عبر موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.





ورد وسام، قائلًا: إنه لا مانع ولا سيما إرتداء المراة بنطال جينز أمام المحارم وأمام غير المحارم، فالإسلام لا يحدد زينًا معينًا إنما حدد أوصافًا لملابس المرأة أن يستر جميع جسدها ماعدا وجهها وجسديها وقدميها ويكون غير ضيق ولا يبرز مفاتن المرأة ولا يصف ولا يشف.









قال الدكتور رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي إن ملابس النساء الشرعية تغطي جميع أعضاء الجسد ما عدا الوجه والكفين .





وأضاف خلال برنامج " الكلام الطيب " المذاع على فضائية "تن" أثناء إجابته على سؤال سيدة تسأل ما حكم ارتداء المرأة للبنطلون ؟ . قائلا : يجوز لها أن ترتدي البنطلون الفضفاض الواسع الذي لا يوضح مفاتن جسدها أي لا يكون ضيق " استرتش" كما نشاهده هذه الأيام يصف "السمانة والفخذ" ولا يبين الملابس الداخلية أم غير ذلك فلا يجوز شرعا ارتدائه.





«الإفتاء» عن ارتداء البنطلون الممزق: لا تؤذنا بما يجرح أبصارنا





نشرت صفحة دار الإفتاء الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورا يطالب الشباب باختيار الملابس التي تستر أجسادهم وتليق بالمظهر العام للشاب المسلم.



