تنسيقية شباب الأحزاب: بدأنا العمل على انتخابات الشيوخ قبل جائحة كورونا

كشف الكابتن طيار محمود القط عضو تنسيقية شباب الأحزاب ، تفاصيل الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أن التنسيقية بدأت في هذا الأمر منذ فترة وقبل جائحة فيروس كورونا المستجد.





وأضاف القط ، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، المذاع عبر شاشة "DMC"، مساء اليوم الجمعة، أن عملنا لجنة تعرف بلجنة الصياغة وتسليم ما وصلوا له للبرلمان وأشاد بها رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال.





وتابع أنه بعدها تم إقرار قانون الشيوخ، وفكرنا في كيفية التعامل مع الانتخابات في ظل جائحة كورونا، لافتا إلى أن عملنا على عدة محاور في مقدمتها توعية المواطنين على أهمية المشاركة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.











