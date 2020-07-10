أخبار الحوادث.. ضبط بسنت محمد - فتاة تيك توك.. غلق جزئي لشارع الهرم 4 أيام

نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:





*هربا من ارتفاع الحرارة.. مصرع شاب غرقا في ترعة

لقى شاب مصرعه غرقا اليوم جرفه التيار أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو داخل ترعة بين قريتى شاوة والبقلية بمركز المنصورة.

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*لرفض أسرة طليقته رؤية ابنه.. شاب يشعل النيران بجسده بالشرقية

أقدم شاب يعمل سائق توك توك مقيم بقرية مباشر على الإنتحار عن طريق سكب البنزين على جسده وإشعال النيران به، لرفض أسرة طليقته أن يقابل طفله وتم التحفظ على جثته بمشرحة مستشفى ههيا للحروق، وإخطار نيابة الإبراهيمية.

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*ضبط 369 طائرة .. أمن القاهرة يشن حملات مكبرة على تجار وحائزى الطائرات الورقية

قامت الأجهزة الأمنية المعنية بالقاهرة بتوجيه حملات لضبط مُصنعي ومتاجري وحائزي الطائرات الورقية لما تمثله من خطورة على حياة الأطفال والشباب أثناء اللهو بها.

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*فيديوهات خادشة.. ضبط بسنت محمد - فتاة تيك توك

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم في القبض على فتاة تيك توك جديدة تدعى بسنت محمد.

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*التحقيقات في اتهام سيدة لـ سمكري بالتحرش بها .. المتهم: اتخانقنا على فلوس التصليح.. وكاميرات مراقبة تكشف المستور

أجرت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار محمود هاشم رئيس النيابة تحقيقات موسعة في نشر سيدة "بوست" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتعرضها للتحرش من سمكري سيارات.

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*لمدة 4 أيام .. غلق جزئي لشارع الهرم بسبب الخط الرابع لمترو الأنفاق

تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتعاون مع قطاع أمن الجيزة بإتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء فى أعمال نقل المرافق التحتية الخاصة بالمشروع القومى لمترو أنفاق الخط الرابع (غاز طبيعى ) والمتعارضة مع مسار المشروع .

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*انتشال 7 جثامين من شاطئ النخيل حتى الآن

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة العامة للسياحة والمصايف، إنه تم انتشال ٧ جثامين حتى الآن من شاطئ النخيل، الذي شهد غرق 11 شخصًا فجر اليوم، وجار البحث عن الآخرين بمعرفة الإنقاذ النهري التابع للإدارة العامة للحماية المدنية.

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*انتخابات مجلس الشيوخ.. اعرف لجنتك من موبايلك في دقيقة

أطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات، البوابة الالكترونية للاستعلام عن أماكن انتخابات مجلس الشيوخ، عن طريق الانترنت، بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقما.

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*غرق طالب في نهر النيل بـ كفر الشيخ

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة كفر الشيخ، الجمعة، من انتشال جثة طالب تعرض للغرق في مياه نهر النيل بنطاق مركز فوة.

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*جمعهم الحب والصداقة وفرقهم شاطئ النخيل.. كوم حمادة تتشح بالسواد حزنا على غرق 3 شباب

اتشحت قرية النجيلة بالسواد حزنا على مصرع ٣ شباب من أبنائها غرقا فى شاطئ النخيل بالعجمى بالاسكندريه أثناء الاستحمام فجر اليوم الجمعة وينتظر أهالي القرية وصول الجثامين لدفنهم في مقابر عائلتهم بعد الحصول على تصاريح الدفن من النيابة العامة.

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