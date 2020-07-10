انتشال 7 جثامين من شاطئ النخيل حتى الآن

قال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة العامة للسياحة والمصايف، إنه تم انتشال ٧ جثامين حتى الآن من شاطئ النخيل، الذي شهد غرق 11 شخصًا فجر اليوم، وجار البحث عن الآخرين بمعرفة الإنقاذ النهري التابع للإدارة العامة للحماية المدنية.





وأضاف رشاد في تصريحات لصدى البلد مساء اليوم الجمعة ان الجثامين تم نقلها إلى مستشفى مبرة العصافرة غرب.





وذكرت الإدارة العامة للسياحة والمصايف في بيان – أنه في يوم الجمعة حوالي الساعة ٥.٢٠ صباحا، قام بعض المواطنين بالنزول إلي مياه شاطئ النخيل بنطاق حي العجمي والمغلق حاليا ضمن الشواطئ المغلقة بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بحظر ارتياد الشواطئ ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.







وأشار البيان إلى أن نزولهم في هذا الوقت المبكر جاء هربًا من ملاحقات الأجهزة التنفيذية التي تقوم بعملية الإخلاء طوال اليوم غرق أحد الأطفال أثناء نزوله البحر مما ترتب عليه اندفاع العديد من المواطنين في محاولة لإنقاذه، مما أدى إلى غرق ١١ شخصا تم انتشال عدد ٦ جثامين وجارى البحث عن الأخرين.







جدير بالذكر أن شاطئ النخيل يشهد تدفقا عاليا من المواطنين من المحافظات المجاورة وتتم عملية تفريق التجمعات وإخلاء الشواطئ يوميا بواسطة الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالرغم من وضع علامات إرشادية بطول الشاطئ تفيد بغلق الشاطئ.







وتهيب محافظة الإسكندرية الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالسادة المواطنين تنفيذ تعليمات مجلس الوزراء بعدم التواجد على الشواطئ ومخالفة التعليمات حرصا على سلامة الجميع.